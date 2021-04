POGLEDAJTE NOKAUT GODINE: Zakucao ga u pod

Na 104. priredbi LFA organizacije viđen je jedan od najbrutalnijih nokauta ove godine.

Na priredbi jedne od mnogih američkih organizacija, posebno je pažnju privukao Roland Dunlop. Dunlop je nastupio u svojoj drugoj borbi karijere te na fantastičan način završio meč.

Dunlop nastupa u srednjoj kategoriji, a protivnik mu je bio Obinwea Ikebunne.

Bila je to posljednja minuta prve runde borbe, kada je Dunlop uzeo svog protivnika i zakucao ga u pod. Nakon toga je i nekoliko puta udario protivnika laktom, za čime nije bilo potrebe jer je Ikebunne bio potpuno van sebe nakon što ga je zabio u pod.

Whoa!!!!









We got a KO of the year contender at #LFA104! Courtesy of a SLAM! pic.twitter.com/LuLVbBcFfN

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 17, 2021