POGLEDAJTE NISKU TROFEJA KOJE JE RAKITIĆ OSVOJIO S BARCOM! Njegova ostavština je među najvećima

Za razliku od Lea Messija, Rakitić i Barcelona rastali su se na gospodski način, iako prošla godina ugovora u kojoj je Rakitić trpio omalovažavanje i rjeđe nastupe, to nije dala naslutiti.

Iako je prvotno bilo objavljeno kako je Ivan otišao besplatno, ipak će neki milijun sletjeti u Barcinu blagajnu i svi sretni, a najviše Ivan i Sevilla.

Ipak ostavština Ivana Rakitića u Barceloni je više nego impozantna. Ivan se može podičiti s 13 osvojenih trofeja, 310 odigranih utakmica u kojima je zabio 36 golova i imao 40 asistencija. Rakitić je i četvrti stranac po odigranim utakmicama za Blaugranu.

Na rastanku od Barcelone njega je ispratio zadnjih dana izuzetno kritizirani predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu biranim riječima: “Želim dijeliti ove posebne trenutke s Ivanom. Govorim mu “zbogom” kao prijatelj igraču koji je ovdje bio šest sezona i četvrti je stranac s najviše nastupa nakon Messija, Alvesa i Mascherana”

“Stvarao si povijest, osvojio 13 titula i zabio pobjednički gol u finalu Lige prvaka u Berlinu. Bio si ključan u vrlo uspješnoj momčadi. Zbogom i vidjet ćemo se uskoro jer ćeš igrati za drugu momčad. Velika si osoba i želim istaknuti tvoj karakter. Rekao si na predstavljanju 2014. da želiš ovdje stvarati povijesti i stvorio si je” – dodao je Bartomeu.

Thank you, @IvanRakitic, for your commitment and dedication. You’ve been a fundamental part of the successes of the last several years, and a example of professionalism. You will always have a home in Barcelona and at Barça. pic.twitter.com/Te2MXEPodZ

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) September 2, 2020