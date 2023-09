Pogledajte najbizarniji gol ikad postignut, ovako nešto vjerojatno više nećete vidjeti

Bizaran, bizarniji, najbizarniji! Gol koji ćemo vam pokazati definitivno je u “prvom razredu” najbizarnijih ikad, ovo vrlo vjerojatno više nećete vidjeti, iako ne treba nikoga podcjenjivati…

Dakle, posljednje minute sudara nogometašica Excelsiora i Ajaxa pravi su hit na društvenim mrežama. Društvenim mrežama kruže snimke 3:1 pobjede ženske ekipe Ajaxa u prvoj im utakmici nizozemskog prvenstva, no zbog bizarnog razloga…

Dakle, u šestoj minuti nadoknade Romee Leuchter upotpunila je hat-trick, ali na kakav način. Naime, glavna napadačica gostujuće momčadi izvela je slobodni udarac s 20-ak metara i zatresla gredu.

Vratarka Excelsiora, ujedno i kapetanica Isa Pothof već je krenula po novu loptu, ali nije primijetila da je lopta još “na terenu”, samo u zraku, u okvirima granice igrališta.

Romée Leuchter’s free-kick for Ajax had the Excelsior keeper properly flummoxed pic.twitter.com/UJsG24rVim

— James Dart (@James_Dart) September 15, 2023