Pogledajte kakvu je golčinu zabio Modrić, njegova reakcija totalno je hit

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Luka Modrić opet je u sjajnoj formi, potvrđuju to potezi sa službenih utakmica, ali i sa – treninga.

Jedan takav potez magije podijelio je i njegov Real Madrid, u kraćem videu pokazan je detalj s treninga, golčina koju je zabio, ali i proslava.

“Pa to su samo uobičajene stvari koje Luka Modrić radi”, navodi se u opisu videa.

Modrićeva magija

Dakle, Modrić na vrhu šesnaesterca smiruje loptu i onda je desnom nogom zakucava u gornji kut od grede. Oduševljeni navijači ispod objave ostavljaju komentare o hrvatskom veznjaku madridskog velikana.

“Najveći”, “Maestro”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama tim povodom.

Doduše, neki od njih referiraju se na to da Modrić ima ugovor samo do kraja sezone i traže od kluba da mu ga produži, drugi da je najbolji igrač u Europi i najbolji svih vremena te se u čudu pitaju što su to upravo vidjeli.

Ima i onih koji Modrića nazivaju legendom i čarobnjakom, kao emojija koji se već uobičajeno vežu uz njegovo ime, poput čarobnjakovog štapića.









U svakom slučaju, magija za navijače Reala još traje, do kraja sezone…