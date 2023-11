Pogledajte kako je Zagorac čudesno obranio penal, nije niti ‘trepnuo’

Dinamo je svoju utakmicu u Astani u četvrtak počeo od 16 sat i 30 minuta, a pred kraj prvog poluvremena rezultat je početnih 0:0.

Modri ne izgledaju jako dobro u Kazahstanu, domaćini su za sada imali puno više prilika, a samo je njihova neumješnost pred golom i Zagorac kriva što ne vode barem s golom razlike.

Najbolju priliku domaćini su propustili u 12. minuti, kada je Danijel Zagorac obranio najstrožu kaznu, koju je dvije minute ranije skrivio Mišić. Obranu Zagorca pogledajte OVDJE.

BIG SAVE FROM ZAGORAC IN THE 11TH MINUTE.

Misić fouled Astana’s player in the penalty box, and the referee immediately pointed to the penalty spot.

Darboe took the pen, but Zagorac saved it and Dinamo avoided early goal. 🚨 pic.twitter.com/oWoOMQ70Cs

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) November 30, 2023