Pogledajte kako je Modrić izazvao Luku Dončića, neki su se iznenadili kako Hrvat zabija

Luka Modrić veliki talent čini se za sve sportove. Solidno igra tenis, a sad je pokazao da zna i sa košarkaškom loptom.

Naime, Dallas Mavericksi u sklopu priprema za novu sezonu obići će svijet, odigrati nekoliko pripremnih utakmica, a uoči dolaska u Madrid Luka je izazvao Luku. Luka Modrić svog susjeda Luku Dončića.

Dakle, NBA franšiza iz Dallasa na svojim je društvenim mrežama objavila snimak na kojem kapetan hrvatske nogometne reprezentacije pokazuje svoje košarkaške vještine, a onda u kameru “proziva” svoga imenjaka:

“Luka izazivam te”, poručio je Modrić Dončiću na snimci koja je navjerojatnije nastala tijekom Realovih ljetnih priprema u Teksasu.

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 28, 2023