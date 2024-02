Pogledajte Dinamov pobjednički gol u Sevilli: VAR je intervenirao, a Petković bio neumoljiv

Nogometaši Dinama jako su se dobro postavili na gostovanju kod Betisa u prvoj utakmici 1/16 finala Konferencijske lige. Nisu aktualni prvaci Hrvatske dozvolili trenutno šestoplasiranoj momčadi španjolskog prvenstva nikakvu priliku dobar dio utakmice.

Igrao je Dinamo strpljivo i staloženo, bez većih problema rješavajući sve pokušaje Betisa, a onda je u završnici susreta dočekao svoju priliku i iskoristio ju.

Igrala se 74. minuta utakmice kada je nastala gužva u kaznenom prostoru Betisa, a igrači Dinama su apelirali kod suca tražeći jedanaesterac. U prvi mah nije bilo jasno što se dogodilo, a onda je intervenirao VAR.

PETKOVIĆ SCORES FROM THE SPOT AND MAKES IT 1-0 IN SEVILLA.

Dinamo players appealed for handball by Riad in their penalty area, and Dinamo were given a penalty after a VAR check. 🚨pic.twitter.com/ZL2hhbajCe

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) February 15, 2024