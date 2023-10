Pogledajte čudesan Rakitićev gol iz voleja, poslije je zagrlio Srbina i poslao oštru poruku

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Sevilla je odigrala 2:2 kod Cadiza, a junak osvojenog boda je Ivan Rakitić koji je zabio jedan od ljepših golova karijere.

Hrvatski 35-godišnjak jasno je poslao poruku suigračima putem TV ekrana u intervjuu nakon susreta.





“Gledam hrpu glupih faca, opet sam ljut k’o pas i opet razmišljam o nevjerojatnim glupostima. Moramo biti iskreni prema sebi i ne smijemo početi utakmicu kao što smo napravili ovdje. Nedopustivo je da nakon manje od pola sata gubimo 2:0. Ovo je La Liga i ne smije se igra i zalaganje protiv ijednog suparnika spustiti ni za pet posto!”, rekao je i dodaje:

‘Moramo se probuditi’

“Da, super je što smo se zatim vratili, ali utakmice se ne igraju od 30. nego od prve minute. Posebno utakmice kao što je ova i koju smo morali dobiti. No očito je da neki u ovoj momčadi biraju utakmice koje će igrati s punim zalaganjem, a koje ne”.

Još je rekao i ovo:

“Možda mi svi jedni drugima trebamo sasuti u lice što mislimo. Možda će nas to probuditi i natjerati da shvatimo kako više ne možemo ovako. To moramo među nama riješiti mi igrači, to nema veze s trenerima i njihovim smjenama.”

Svoj prekrasan gol slavio je grleći se sa Markom Dmitrovićem.









“Svi znate da on i ja imamo poseban odnos. Tužan sam što je na klupi. Taj spektakularni tip mi je sve, najveća potpora u svlačionici i izvan nje. Želim da zna koliko ga volim i koliko nam je važan.”, dodao je.

