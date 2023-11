Pogledajte čudesan Modrićev potez s kojim je totalno zapalio Španjolce

Luka Modrić igrao je 69 minuta u slabašno osvjenom bodu protiv Rayo Vallecana, ali njegove ocjene i dojam su odlični.

Već smo pisali da je i sam trener Ancelotti požalio što ga je izvadio iz igre, jer na kraju nije uspio Real do pojede.

“Izašao je nezasluženo”, rekao je trener Reala, ali to je učinio ne bi s još jednim napadačem pokušao probiti “neprobojne” goste.

Luka je oduševljavao navijače, ali jedan potez baš se posebno prepričava. Potez iz 47. minute.

Naime, tad je bljesnuo njegov – zaštitni znak. Sjajno je dodao vanjskomm zavrnuo je loptu pred gol, ali Vinicius Junior za malo je zakasnio i propustio zabiti gol, a to bi onda bila asistencija godine!

What a pass from Modric man Vini had to score itpic.twitter.com/jIO340XGnN

— Dr Yash  (@YashRMFC) November 5, 2023