POGINUO JE U HRVATSKOJ UZ DOSTA NESREĆE! Napokon se oglasila i momčad, evo što su točno poručili nakon tragedije

U četvrtak 20. travnja starta WRC Croatia Rally, koji će se voziti u nikad tužnijim okolnostima i u čast nesretno poginulog Irskog vozača Craiga Breena.

Podsjetimo, Breen je poginuo nakon što je na testnoj vožnji po hrvatskom Zagorju njegov Hyundai proklizao i zabio se u drvenu ogradu pokraj staze, a jedan stup je probio staklo s vozačeve strane, što se pokazalo kobnim za irskog vozača.

“Uvjeti na cesti bili su skliski, a automobil je relativno malom brzinom skliznuo s ceste i udario u drvenu ogradu. Stup s ograde upao je u kabinu kroz prozor s vozačeve strane”, izjavio je šef momčadi Cyril Abiteboul i dodao:

“Koliko se može utvrditi, nije bilo problema s bilo kojim elementom automobila, gumama ili sigurnosnom opremom. Lokalna policija dovršila je izvješće na mjestu događaja”, dodao šef Hyundai Motosporta.

Tužan sprovod

Breenov sprovod održan je u utorak u njegovu rodnom gradu Waterfordu, a njegov reli-automobil vodio je ožalošćene prema crkvi, dok je misa prikazana na velikom ekranu.

A small video tribute I put together to #CraigBreen with the words of his sister Kellie, thanks Paddy Barron for the drone footage, video shot by myself. Rest In Peace Craig… pic.twitter.com/CphwoIJLad

— Damien Tiernan (@damienwlr) April 18, 2023