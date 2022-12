POGINUO DJEČAK, NEREDI NAKON PORAZA U POLUFINALU! Tragedija se mogla izbjeći, ali divljaci se nisu pomirili…

Navijači se teško nose s porazima svojih reprezentacija na Mundijalima, nerijetko je znalo biti velikih problema. Nažalost, dobili smo vijesti o smrtnom slučaju…

U pitanju su divlji marokanski navijači koji već danima teroriziraju europske gradove, najviše one u Belgiji, Nizozemskoj, Francuskoj.

Svjetske agencije pišu da je dječak poginuo u Montpellieru usred sukoba navijača Francuske i Maroka nakon polufinala Svjetskog prvenstva.

Naime, dječaka je jučer “nasilno udario” automobil. Prebačen je u bolnicu, ali je preminuo nedugo nakon dolaska.

Policija vrši očevid, a vozilo je pronađeno.

Maroko je izgubio polufinalni sraz protiv Francuske 2:0.

Clashes between French and Moroccan fans tonight in central Montpellier after the World Cup match 💥 pic.twitter.com/AJz8Sn3s7x

