Poginuo bivši prvak Europe (34) na ratištu, skupo je platio svoju odluku

Višestruki šampion Ukrajine u biciklizmu Andrij Kucenko (34) poginuo je u Volčansku. Kucenko je rodom iz Lavova, a priključio se ukrajinskoj vojci u obrani domovine od ožujka 2022. godine.

Otprije nekoliko mjeseci nalazio se u prvim borbenim linijima na Harkivskom ratištu u blizini grada Volčanska. Ukrajinski mediji navode kako se u vojsku prijavo kao dobrovoljac i da je u posljednje dvije godine prošato čitav niz različitih bojišnica.

Smrtno je stradao 3. srpnja kao pripadnik 47. brigade ‘Magura’. Prema navodima ukrajinskih medija Kucenko je u trenutku kada je rat počeo živio s obitelji u Italiji. Odlučio se na povratak i obranu domovine, što se za njega pokazalo kobnim.

Another painful loss for Ukrainian sports 🕯️

Andriy Kutsenko, member of the national track cycling team, winner and medalist of international competitions, participant of European and World championships, multiple champion of Ukraine was killed by russia.

It hurts. pic.twitter.com/uHvCLqzQFd

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) July 8, 2024