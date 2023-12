Podvala u TV-prijenosu pred milijunima gledatelja: Legende su se jedva suzdržavale od smijeha

Jedan detalj u televizijskom prijenosu ždrijeba Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj promaknuo je većini gledatelja, ali ne i samim protagonistima.Naime, u trenucima dok su se izvlačile kuglice netko je u pozadini puštao seksualne zvukove. Slično se nešto dogodilo i u nedavnom izdanju Match of the Daya i izazvao crvenjenje lica kod voditelja Garyja Linekera i njegovog gosta Dannyja Murphyja.

Teško je razlučiti jesu li to bili baš isti zvukovi koji su se čuli u pozadini spomenutog prijenosa na BBC-u, ali neki od protagonista jedva su se suzdržavali da se ne nasmiju. Među njima je i David Silva, bivša zvijezda Manchester Cityja i nekadašnji španjolski reprezentativac.

Giorgio Marchetti, voditelj ždrijeba, u jednom je trenutku priznao kako čuje neku buku, ali su nastavili s poslom i uspješno priveli ždrijeb kraju. Ipak, neobični zvukovi nalik stenjanju su uskoro uspješno utišani, a među onima koji se osmijehnuo nakon onoga što je čuo bio je i Pedro Pinto. Sve je trajalo nekih desetak minuta, a snimke su postale internetski hit.

David Silva trying not to smirk when he hears the sex noises in the background of the Euro 2024 draw 😭😭😭 pic.twitter.com/Tt7VlKPRYj

Hrvatska će na svom sedmom Euru zaigrati u skupini B, zajedno sa Španjolskom, Italijom i Albanijom. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić skupinu je okarakterizirao najtežom na natjecanju, a sličnog je mišljenja i španjolski izbornik.

Neobične zvukove i reakciju na njih možete pogledati i OVDJE.

“Ako nije najteža skupina, onda je jedna od najtežih. Neću reći da je klišej kada vidimo da su sve momčadi u našoj skupini komplicirane, ali očito je to skupina koja će od nas zahtijevati da damo sve od sebe, te se nećemo moći opustiti”, komentirao je izbornik Furije Luis de la Fuente.

Oglasio se i talijanski izbornik Luciano Spalletti: “Teška grupa, Albanija je pokazala da zna kako stati na terenu, a Hrvatska je jaka i iskusna. Španjolska? Svatko tko voli ovaj sport zna kako oni igraju. Bit će užitak igrati protiv njih.”

📸 – The draw has come to an end. One that UEFA won’t look back on with joy, as loud sex sounds were being played in the background for 10 minutes long at least. pic.twitter.com/h8IPDJdw6Q

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) December 2, 2023