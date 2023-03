PODILAZIO JE I RATNOM ZLOČINCU KAPETANU DRAGANU! Voli koketirati s velikosrpskim tendencijama, a sad je opet iznenadio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Tkogod dođe na neku dužnost, političku, sportsku, društvenu, bilo kakvu – voli pričati ono što ljudi vole čuti. Pa, makar bila laž, glupost ili fascinantna stupidnost. I nije to tako odnedavno, tako je otkako je svijeta i vijeka. I biti će. Samo, oni koji znaju istinu nikako da se s time pomire.

Eto, neki dan je novi predsjednik Nogometnog saveza Srbije postao zaista legendarni nogometaš i direktor Crvene zvezde, uostalom on je i najzaslužniji za uspon beogradskog kluba na europski vrh 1991. godine, Dragan Džajić izgovorio nešto apsolutno tupo i nerazumno. No, nije to izgovorio nesvjesno, već je dobro znao kako će to leći i publici koja ga je izabrala, kao i ona koja je bila protiv njega.

Znano je kako je on već u poodmakloj dobi (76 godina) postao predsjednik Saveza. Nije bio naročit favorit, ali njegov suparnik Nemanja Vidić je odustao i evo Džajića kao šefa srpskog nogometa. Nije da nema iskustva, ima ga i previše, a ima li energije u svojim godinama ostaje nam za vidjeti.





‘Moraju biti bolji od Hrvatske’

Što je to Džajić tako nerazumno rekao? Očito, opterećen uspjesima hrvatskog reprezentativnog nogometa nije mogao a ne spomenuti regiju i slične tlapnje… U uvodnom govoru nakon njegovog ustoličenja ispalio je:

„Nema razloga da razmišljamo negativno, uvjeren sam da ste najkvalitetnija reprezentacija u regiji i da ćete to još jednom dokazati i na terenu„.

Prvo, kod nas u Hrvatskoj ta riječ – regija – toliko je iritantna i bespotrebna, kao i svako odmjeravanje snaga u tom imaginarnom zemljopisnom opisu. Drugo, da uzmemo u obzir tu imaginaciju regije o kojoj govori Džajić, pa kako se uopće usuditi reći da su srpski nogometaši najbolji u toj zamišljenoj regiji. Kako, kako, kako?

Uskoro počinju kvalifikacije za europsku smotru dogodine u Njemačkoj. Znate li kada je reprezentacija Srbije zadnji puta bila na europskom prvenstvu? Davne 2000. godine. A Hrvatska je redovit sudionik zadnjih pet europskih prvenstava. Kako to da oni najbolji u „regiji„ uopće ne idu na ta natjecanja?

Hrvatska je u zadnjih dvadesetak godina osvojila tri medalje na svjetskim smotrama, pa zbog toga spada u niz svjetskih nogometnih velesila, bronca 1998. iz Francuske, srebro 2018. iz Rusije i lanjska bronca iz Katara. Ako su ti Hrvati tako dobri a nisu najbolji u „regiji„, ta kakvi su oni koji su bolji od njih. Oni lete iznad terena, niti ne dodiruju travnjak!

Zna dobro Dragan Džajić da je izvalio nešto nerazumno, ali što je mogao napraviti nego biti snishodljiv prema svojim biračima i srpskoj javnosti koja se toliko opterećuje „regijom„, Hrvatima i hrvatskim nogometom koji tako blista.









Ipak, od Džajića nismo očekivali baš takav udarac, pa makar se morao i dodvoriti svojima. Pametan je on i inteligentan tip, simpatizira hrvatski nogomet, ima u nas i puno prijatelja i poštovatelja. Svoj optimizam mogao je provući kroz neku drugu tvrdnju, bez spominjanja „regije„ i Hrvata.

Dragan Džajić u enciklopedijama se smatra kao jedan od najboljih nogometaša bivše države svih vremena. Ima naslov ‘treće zvezdine zvezde’ i još uvijek je omiljen među navijačima, što se potvrdilo i na prigodnoj svečanosti gdje je cijela momčad iz 1991. godine proglašena ‘šestom zvezdinom zvezdom’, a među njima je bio i naš Robert Prosinečki. Za reprezentaciju bivše države odigrao je 85 utakmica, a za Crvenu zvezdu čak 587 utakmica s 285 postignutih zgoditka. S reprezentacijom Jugoslavije bio je drugi u Europi 1968. godine, a sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 1974. godine i na Europskom prvenstvu dvije godine kasnije.

Džajić je utemeljitelj Zvezdine momčadi koja je 1991. godine postala europskim prvakom. No, prije devet godina je zbog optužbi za malverzacije u vođenju klupskih transfera proveo pet mjeseci u zatvoru. Oslobođen od optužbi doživio je satisfakciju.









Sam nam je govorio da mu se u zatvorskim i postzatvorskim danima redovito javljao i pružao podršku i utjehu Ćiro Blažević.

No, da Džajić voli podilaziti i politici i koketirati na neprimjeren način s velikosrpskim tendencijama svjedočio je i njegov šokantan potez. Naime, Crvena zvezda poklonila je dres sa brojem 1 Draganu Vasiljkoviću poznatijem kao Kapetan Dragan, osuđenom, ratnom zločincu, koji je proveo 13 i po godina u hrvatskom zatvoru zbog počinjenih ratnih zločina, a po izlasku iz istog vratio se u Srbiju i odmah krenuo u izbornu kampanju. Taj dres pred masom fotoreportera kao legenda beogradskog kluba Arkanu je uručio osobno – Dragan Džajić.

Malotko je u Srbiji reagirao. No, veliki „zvezdaš„ i poznati televizijski komentator Milojko Pantić nije mogao šutjeti. Pantićevo obraćanje srpskoj javnosti bilo je šokantno:

„Dragan Džajić i Zvezdan Terzić činom uručenja dresa ratnom zločincu Kapetanu Draganu pokopali su našu Crvenu zvezdu. Dres kluba s brojem 1 uručen je ratnom zločincu, koji se, nakon 13 i pol godina zatvora u Hrvatskoj i Australiji, prije dva mjeseca vratio u Srbiju. Bivša gospodo Džajiću i Terziću, znate li gdje je 1991. bio taj vaš novi počasni član kluba? Pucao je u sunarodnjake vaših tadašnjih igrača Roberta Prosinečkog i Refika Šabanadžovića. A samo nekoliko dana prije vašeg sramnog čina čovjek koji je vodio paravojne formacije po Hrvatskoj i BiH izjavio je da su ubojice Zorana Đinđića, Legija i Zvezdan Jovanović, srpski heroji i da će se on, ako uđe u parlament, zauzimati da ti ubojice budu oslobođeni. Odnesite onda dresove i toj dvojici ubojica. Mogli ste i dres s brojem 11 uručiti ratnom drugu kapetana Dragana i učitelju vašeg političkog patrona, lažnom četničkom vojvodi i lažnom Srbinu, doktoru hulji Šešelju. Tako bi vaš tim ratnih zločinaca bio kompletan. Sram vas bilo! Zbog ove slike danas se crvene obrazi pravih “zvezdaša” diljem planeta. Do vas ne dopiru duševne boli golemog broja “zvezdaša”, koji za sada samo u sebi govore: Zbogom, Zvezdo, zauvijek”!