Podijeljenu Hrvatsku ovo je baš jako uznemirilo: Mladi bježe i ostaju bez posla, a onda je on ukrao šou

Autor: Andrija Kačić Karlin

U ovome trenutku naše najvažnije nacionalno pitanje jest – Marko Livaja. Impulzivni kakvi već jesmo, k tome i podijeljeni, klubaški, politički, svjetonazorno i kako već ne – Livaja nas je sve uzbudio.

Istina jest, događaj, njegov naprasni odlazak iz reprezentacije jest iznenađujući. Međutim, da se s ovim momkom nešto događa svjedočimo već neko vrijeme. Kako je dotični, izvanredni igrač kroz svoju karijeru znao pokazati svoj buran temperament tako i ovaj njegov recentni postupak treba gledati kroz tu prizmu…

Neće hrvatska reprezentacija propasti bez Livaje. Prejaka je to institucija da bi se poput zgrade nakon potresa nagnula ili urušila. U odlasku Livaje stvari su se odvijale s priopćenjima. Livaja se javi preko društvenih mreža, izbornik Zlatko Dalić oglasi se priopćenjem, a predsjednik Saveza preko glasnogovornika pošalje novinarima svoju izjavu. I svi pršte od pristojnosti.





Livaja je događaj tjedna

I dobro da je tako. No, u javnosti pristojnosti nema. Svi su se podijelili, jedni odobravaju Livajin postupak, drugi se zgražaju. Ipak je to materijal zbog kojeg se može iskazati naklonost ili mržnja, a mi to obožavamo. Livaja je događaj tjedna. Zalud ljudi ostaju bez posla, koga briga što mladi bježe iz zemlje. Ili što za vikend na prometnicama imamo nekoliko poginulih.

Pritom, kad je već o Livaji riječ, ne možemo se oteti dojmu kako su stvari krenule krivim kolosjekom od samog početka. Dakle, vratimo se mi tom inkriminiranom otvorenom treningu reprezentacije gdje je u glavnoj ulozi bio Marko Livaja.

No, ne kao začetnik incidenta, već kao žrtva koja se pomalo i pogubila nakon salve uvreda s tribina. Od pojedinca koji nikad nije bio identificiran. Za razliku od onih momaka koji su na utakmicu donijeli ustašku zastavu.

Vele da su uvredljive eskapade prema Livaji s tribine trajale dugo, pritom nije reagirao nitko, niti policajci, niti redari, s i oni koji su vodili trening nacionalne vrste, izbornik Dalić sa svojim pomoćnicima također su “mudro” šutjeli. Pa se Livaja zaletio na ogradu tribine, pa ni onda nije bilo prave reakcije. Pa smo dobili to što smo dobili, incident u kojem je Livaja opet imao svoju ulogu, makar je realno bio statist.

Jer, glavni glumac bio je na tribini, to je onaj lik koji je minuta uvredama obasipao Livaju, uživajući u nedostatku reakcije svih odgovornih. Imao je svojih pet minuta slave. Kako se na otvorenoj treningu reprezentacije moglo dozvoliti ovako nešto, još da potraje i nekoliko minuta. Bez ikakve reakcije, osim afektivnog reagiranja samog Marka Livaje.

Pa, da je riječ i o treningu nekog četveroligaškog kluba koji nema tribine, nego netko vrijeđa nekog igrača iz kukuruznog polja – trening bi se prekinuo. A izgrednik bi dobio svoje.









Livaja je bio opcija, više nije

I Livaja je „zamolio„ izbornika Dalića da ga se poštedi. Zacijelo s tvrdnjom kako je psihički pogođen nakon tog incidenta. Što je drugo preostalo Daliću nego da takvu situaciju prihvati. Možda jest djelovalo čudno što ga Dalić nije pozvao na sljedeću reprezentativnu akciju. A možda i nije. tko će ga znati…

Dalić je u takvim konfliktnim situacijama pribran i odmjeren. Zašto ne bi mislili da je Dalića zaista htio malo „rekuperati„. Sigurno ga nije mislio kazniti , ta pozvao ga je sada za svježe okupljanje za utakmice protiv Turske i Walesa 12. i 15. ovoga mjeseca. S time da naš izbornik baš ima nezgodnu situaciju s napadačima, nema Perišića, Ivanušeca, Oršića odavno, ozlijedio se i Petković, a otkazao je i Kramarić.

Livaja je sigurno bio opcija, teško nam se i prisjetiti kada je naša nacionalna momčad bila u tako neugodnoj situaciji s napadačima. I baš sada Livaja otkaže…









Neki će reći da je odabrao najgori „tajming„. No, za (ne)razumijevanje Livajinog poteza morate znati i njegovu igračku prošlost. Ima tu puno temperamentnih, nerazumnih, specifičnih poteza, napose u vremenima prije nego se vratio u Hajduk. U Hajduku se smirio, što je mnoge začudilo. Pa, došao je i do reprezentacije, zasluženo.

Sada je svojevoljno otišao. I tu nešto „ne štima„. Nešto ga je duboko moralo pogoditi da to učini u zadnji trenutak. Mogao je takvu odluku donijeti i prije. Recimo, kada ga Dalić nije pozvao na zadnju akciju, ili kada je objavljen popis reprezentativaca za najnovije okupljanje. Još prije nekoliko dana.

Priče da je Dalić neraspoložen jer je osjetio malo podrške iz Hrvatskog nogometnog saveza i od suigrača na inkriminiranom treningu su obične pretpostavke. Da je, recimo, tako Livaja bi prije najavio svoj odlazak iz reprezentacije.

Hmmm, da nije tajna u zadnjoj utakmici njegovog Hajduka u Rijeci. Koju je njegov klub izgubio. Dočim je Livaja na terenu djelovao i nervozno i izgubljeno. Činjenica stoji kako je njegova forma daleko od nekdašnje. Opet, još uvijek je opasan i neugodan napadač. I bio je potreban reprezentaciji, napose u ovome trenutku.

Pa je logično zaključiti. A naš je zaključak u dobroj namjeri. Bez traženja krivca. Čovjek se jednostavno smeo, nije snašao u delikatnoj situaciji, pogubio. I makar je rekao kako je odluku donio „nakon dugog razmišljanja„, to nije bilo tako. Odluka je koliko i neobična toliko i impulzivna.

Što je – tu je. Da je dobro – i nije! Podijeliti se nogometni-nacionalno zbog Livaje štetno je i opasno.