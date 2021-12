PODIGLA JE JUGOSLAVIJU, BEZ NJE NIJE IŠLO! Od teškog siromaštva spasila ju je jedna hrabra odluka…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ona je možda i najbolja europska košarkašica svih vremena. Članica Kuće slavnih svjetske košarke, bosanskohercegovačka košarkašica Razija Mujanović doslovce je obilježila jednu košarkašku epohu…

„Da budem iskrena, postala sam svjesna kakvu sam karijeru imala tek kada sam je završila. Dok sam aktivno igrala, sve to mi je bilo normalno i uvijek mi je bio cilj prvo mjesto, trofej, medalja… Sada kada vratim film unazad vidim kako je to veliki uspeh bio. Još uvek nedostižan za mnoge”, zna reći ova nevjerojatno simoatična i draga osoba koja j eživot podredila sportu u kojem je osvojila sve. Baš sve.

La Gazzeta dello Sport triput ju je izabrao za najbolju košarkašicu Evrope (1991, 1994 i 1995). Prije malo manje od pet godina godine uz Shaquillea O’Neala, Mickeya Berkowitza, Valdisa Valtersa i Dušana Ivkovića, primljena je u Fibinu Kuću slavnih.

Razija Mujanović u bivšoj državi igrala je za Jedinstvo Aida iz Tuzle, za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije i BiH, a nakon toga je imala sjajnu karijeru u inozemstvu.

Nastavnik je usmjerio prema košarci

Odrasla u selu Ratkovići kraj Tuzle počela je igrati košarku kao srednjoškolka u Tuzli s 14. godina. Djevojka neuobičajene visine, s 14 godina već je bila visoka 198 centimetara, odmah je pokazala i nadarenost i ljubav prema košarci. Narasla je do 203 centimetra i bila je nazustavljiva prepreka za suparnike.

„Već s 14 godina bila sam neuobičajeno visoka, centimetara pa mi je nastavnik tjelesnoj odgoja predložio da počnem igrati košarku. Nisam znala što bih mu odgovorila jer tada kod nas nije bilo ni košarkaškog kluba, a na tjelesnom odgoju vježbali smo igrati različite sportove. Učitelj mi je rekao da poznaje neke ljude u Tuzli i da će s njima razgovarati o meni, odnosno pozvati ih da me dođu vidjeti. Nisam prije igrala košarku pa je učitelj to predložio na temelju moje visine”, njene su riječi.

Njen je životni put impresivan:

„U to je vrijeme bilo neshvatljivo da jedna djevojčica ode pedeset kilometara od kuće kako bi trenirala pa je najprije trebalo dobiti dopuštenje roditelja. Ipak sam trebala ići živjeti sama, nismo imali uvjete da se preseli cijela obitelj. Došao je Mihajlo Vuković, trener iz Tuzle, da vidi kako igram, a bilo mu je važno i kakva sam učenica, kao i moj karakter i pristup radu. Tek sam sredinom osmog razreda, najviše zbog financijskih razloga, otišla u Tuzlu, gdje su me smjestili u đački dom. Otac se nije protivio mom odlasku, ali mama jest, ali u ta se vremena majke i nije baš mnogo pitalo”, prisjeća se Razija Mujanović svojih sportskih početaka.









Osim uspjeha (i naslov prvaka Europe) s tuzlanskim klubom Razija Mujanović sudjelovala je u mnogim pobjedama reprezentacije Jugoslavije. Tako je na Europskom juniorskom prvenstvu 1984. godine Jugoslavija osvojila zlatnu medalju, a Razija Mujanović je proglašena najboljom igračicom prvenstva. Na idućim je natjecanjima jugoslavenska reprezentacija s Razijom došla do srebrnih medalja: na Europskom juniorskom prvenstvu 1986. godine (Razija je bila proglašena najboljim centrom prvenstva); zatim 1987. na Europskom prvenstvu; na olimpijskim igrama u Seulu 1988.; na Svjetskom prvenstvu 1990.; i na Europskom prvenstvu 1991. (Razija je bila proglašena najboljim strijelcem i najboljom košarkašicom prvenstva).

No, iako je zbog visine igrala na poziciji centra odlikovala se sjajnom maštom i kreacijom u samoj igri…

„Košarka je igra intelektualaca. Ona se igra glavom jer je važno brzo razmišljati. U djeliću sekunde ne razmišljaš o sebi i kako ćeš dati koš, nego moraš misliti o svojim i protivničkim igračima, kako je tko pozicioniran. Mene nikad nije čuvao samo jedan igrač. U svakom trenutku igre razmišljala sam kako pronaći slobodnu igračicu ako me protivnički igrači zatvore. Razigravala sam ekipu i tako otvarala prostor. U igri jedan na jedan nitko me nije mogao zaustaviti. Nikad nisam inzistirala na tome da ja dajem koševe, asistirala sam. Tako bih raspametila ekipu, otvarala sebi prostor i postizala seriju koševa. Preuzimala sam odgovornost, nisam bježala od rezultata, a vjerojatno je to i do moga karaktera”.









Idemo dalje, 1993. godine Razija je po prvi put nastupala u reprezentaciji BiH, a rezultat je bila zlatna medalja na Mediteranskim igrama. Godine 1997. nastupila je u reprezentaciji BiH na Europskom prvenstvu.

Imala je i sjajnu internacionalnu karijeru, po klubovima.

„Devedesetih sam otišla u inozemstvo, trebalo mi je malo vremena za prilagodbu. Igrala sam, počeci nisu uvijek bili najbolji, ali kako sam više bila na parketu, postajala sam sve bolja. Sjajno je bilo kad sam dobila ponudu iz Španjolske. Klub Valencia koji je bio prvak Španjolske i imao je velike planove za Euroligu. Pobijedile smo sve utakmice tijekom sezone, a to je bilo 1991. i 1992., i u prvenstvu i Euroligi. Potom sam se vratila u Italiju, potpisala ugovor na četiri godine i s klubom postala prvakinja Italije. U tom razdoblju bila sam proglašena najboljom košarkašicom Europe. Godine 1996., kada sam u Europi sve napravila, dobila sam ponudu iz Brazila i jednostavno se upustila u avanturu. Igrala sam još u Mađarskoj i oprostila se u zadnjoj utakmici gdje je sve počelo, u Tuzli, 2009. godine”.

Privatni život nije joj bio idealan, dvaput je bila u braku, oba puta se razvela, a oboljela je i izliječila se od karcinoma dojke:

„Nikad nisam mislila da bi se nešto takvo moglo dogoditi meni i zapravo sam karcinom dojke otkrila sasvim slučajno. Danas sam zdrava i želim govoriti o tome koliko je važno da žene redovito obavljaju samo pregled i odlaze kod liječnika, jer je rano otkrivanje raka dojke najvažnije za uspješno izlječenje”, rekla je.

Raziju Mujanović kroz karijeru prati anegdota koja kaže da joj je navodno netko iz publike dobacio – Raza je muško”! Pa se onda, kao, požalila treneru Mikiju Vukoviću, koji joj je, opet navodno, rekao – „Ma igraj Razo boli te ku**”.

Često je to opovrgavala:

„Na tu priču sam često dala odgovore, uvijek iste. To je obična izmišljotina i laž. Moj trener Miki Vuković je bio prije svega pedagog koji nikada nije psovao. To su izmislili protivnici koje sam maltretirala sa 30 ili više razlike po utakmici”.

Jednom su talijanski mediji njenu karijeru, od teškog siromaštva i djetinjstva do slave usporedila s karijerom Luke Modrića. Nju je to oduševilo.

„Naravno, imponira me i to. Pa, ja sam i hrvatska državljanka. Uvijek navijam za sve sportaše iz bivše države. Kada sam vidjela doček Vatrenih u Zagrebu, naježila sam se. Vratilo me to u doba kada smo mi osvajali medalje. Svi trebamo biti ponosni što je tako mala zemlja postigla tako velik uspjeh. No bojim se da na našim prostorima državne institucije ne cijene dovoljno sport”.