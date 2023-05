‘PODIGAO MI JE SUKNJU I TRAŽIO DA SJEDNEM NA NJEGA’ Novi problemi za posrnulog nogometaša: ‘Vukao me za kosu i tjerao na koljena’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nove optužbe i detalji teškog napada stavili su dodatni pritisak na otprije već ozbiljne optužbe s kojima se suočava Dani Alves, nekadašnja dugogodišnja zvijezda Barcelone i brazilske reprezentacije, a sada posrnuli nogometaš pod teretom pravne borbe koju vodi.

Nove teške optužbe protiv 40-godišnjeg Brazilca iznijela je jedna djevojka s kojom je svojedobno bio lani u noćnom klubu u Barceloni. Teret optužbe protiv Alvesa pojačavaju detalji iz svjedočenja djevojke koja je nogometnu zvijezdu prozvala za silovanje, otkrivajući svoju stranu priče o onome za što tvrdi da je doživjela.

Nakon što joj se predstavio, djevojka tvrdi da je nedugo potom Alves postao agresivan.





‘Primio me za ruku, rekla sam mu – ne’

“Sjećam se da me primio za ruku i položio je na svoju. Rekao mi je da odemo zajedno iz kluba, a to nisam prihvatila, rekla sam mu – ne”, pričala je djevojka u svojem svjedočanstvu.

Unatoč tome, Dani Alves nije odustajao, a njegova agresivnost izazvala je teške misli, tvrdi djevojka. “Preplašila sam se u jednom trenutku, pomislila sam da bi mogao nešto staviti u moje piće. Bilo me strah da će nešto napraviti osobi s kojom sam bila. Svašta mi je prolazilo kroz glavu u kratko vrijeme”, otkrila je.

Kako djevojka tvrdi, Alves ju je potom odveo na drugo mjesto u klubu, našla se s njim u toaletu, a slijedio je najbolniji dio njezinog prisjećanja na tu noć.









“Sjećam se da mi je podizao suknju i tražio od mene da sjednem na njega. Rekla sam mu da to ne želim, a onda je počeo govoriti svakakve stvari. Kasnije, kada me položio na tlo, sjećam se da sam bila u šoku, nisam znala što bih napravila”, pričala je djevojka.

“Vukao me za kosu i tjerao me da pred njim budem na koljenima, ali to nije bilo sve što pamtim. Vidjela sam u jednom trenutku i tetovažu, hvatao me strah da će me ozlijediti. Bila sam u velikom strahu. Njegovo lice, njegova tetovaža… Te scene mi se još uvijek vraćaju u misli”, ispričala je djevojka optužujući poznatog nogometaša.

Dani Alves je s novim detaljima koji su došli do javnosti suočen nakon što je u pritvoru već četiri mjeseca zbog optužbe za silovanje za koju se doznalo ranije.









Novi detalji iz svjedočenja djevojke koja tvrdi da je bila napadnuta otkrivaju da ga čeka teška borba na sudu, u nastavku postupka koji traje.