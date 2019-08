POČINJE SVJETSKO PRVENSTVO U KOŠARCI: Srbija favorit, SAD i Francuska u užem krugu

Svjetsko prvenstvo za košarkaše, kojemu je domaćin Kina od 31. kolovoza do 15. rujna, prvo je na kojem će se za naslov svjetskog prvaka boriti čak 32 reprezentacije, među kojima, nažalost, neće biti i hrvatska izabrana vrsta.

U novom sustavu natjecanja u odnosu na prijašnja tri svjetska prvenstva, reprezentacije su u prvom krugu podijeljene u osam skupina po četiri, a po dvije najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u drugi dio grupne faze. U tom će dijelu 16 reprezentacija činiti nove četiri skupine.

Nakon ukupno pet utakmica u grupnoj fazi započet će natjecanje po nokaut sustavu, od četvrtfinala nadalje, a ne od osmine finala, kao na prethodna tri svjetska prvenstva.

U prvom dijelu natjecanja, koje će trajati od 31. kolovoza do 5. rujna, domaćini skupina su Peking, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Šangaj, Nanjing, Shenzhen i Dongguan. Drugi dio grupne faze na rasporedu je od 6. do 9. rujna, a bit će igran u Foshanu, Wuhanu, Shenzhenu i Nanjingu.

Četvrtfinalne utakmice igraju se 10. i 11. rujna. Dvije će biti odigrane u Šangaju, a dvije u Dongguanu.

Polufinala koja su na rasporedu 13. rujna, te utakmica za broncu i finale, koje su na rasporedu 15. rujna, bit će odigrane u Pekingu.

Skupine prvog kruga

SKUPINA A: Obala Bjelokosti, Poljska, Venezuela, Kina

SKUPINA B: Rusija, Argentina, Južna Koreja, Nigerija

SKUPINA C: Španjolska, Iran, Portoriko, Tunis

SKUPINA D: Angola, Filipini, Italija, Srbija

SKUPINA E: Turska, Češka, SAD, Japan

SKUPINA F: Grčka, Novi Zeland, Brazil, Crna Gora

SKUPINA G: Dominikanska Republika, Francuska, Njemačka, Jordan

SKUPINA H: Kanada, Senegal, Litva, Australija.

