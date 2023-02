DŽAJIĆ ŽELI VLAST U SRPSKOM NOGOMETU: Velika borba na pomolu kod ‘komšija’, a jedno ime pomalo je i iznenadilo

Naši istočni susjedi jako bi željeli da njihov nogomet počne biti onakav kakvim ga oni zamišljaju, da ravnopravno igraju s najjačima na svijetu, a u tim nastojanjima važna karika je i predsjednik Nogometnog Saveza Srbije.

Trenutno tu dužnost obnaša 75-godišnji Nenad Bjeković, koji je javno odustao od kandidature za novi mandat, a za sada poznata su dvojica kandidata koji bi rado zasjeli na tu funkciju.

U medijima u Srbiji kao kandidati za sada su izvjesni Nemanja Vidić, koji je javno izrazio svoju kandidaturu, a kao njegov suparnik iskočio je u četvrtak legendarni Dragan Džajić.

Velika podrška

Dragan Džajić proglašen je najboljim nogometašem Srbije u 20. stoljeću, obilježio je Crvenu zvezdu i kao igrač i kao direktor, a on je jedan od najzaslužnijih što je Zvezda osvojila Ligu prvaka u Bariju.

Džajić je osoba koja je u nogometu čitav svoj život, kao igrač je legenda Zvezde i bivše Jugoslavije, a kako pišu mediji u susjedstvu, njega će kao kandidata istaknuti Nogometni savez Zapadne Srbije.

Crvena zvezda umirovila je Džajićev dres s brojem 11, a Dragana još od milja zvezdaši zovu treća Zvedina zvijezda.

Dragan Džajić and it's not even close. One of the greatest left wingers ever

Mladi protukandidat

Prije nego što se počelo nagađati sa kandidaturom Džajića, svoju je najavio još jedan legendarni Zvezdaš i reprezentativac Srbije, Nemanja Vidić.

Vidić je već poslao i otvoreno pismo u kojem je obznanio svoju kandidaturu za mjesto predsjednika FSS.

“Poštovani predstavnici medija, želim ovom prilikom obavijestiti javnost Srbije, prije svega nogometnu, da sam nakon saznanja kako su raspisani izbori za predsjednika Nogometnog saveza Srbije donio odluku da se želim na istim kandidirati, s obzirom da sam ispunio uvijet da budem član skupštine i imam podršku pet delegata, koji nadam se neće podleći pritisku sa kojim se susreću”, napisao je Nemanja i nastavio:

“Svojim istupom želim spriječiti bilo kakve dalje priče i jasno izložiti svoje planove. Vjerujem u ispravnost svojih ciljeva a oni su jasni, isključivo patriotski”, napisao je između ostalog Vidić, koji želi ujedniti srpski nogomet i nada se kako će u tome dobiti podršku javnosti.

Nemanja Vidic officially announces that he will run for FSa president.

The elections will take place on March 14th. He has an uphill battle ahead of him vs the criminals who will do everything to keep him out.

We are with you Nemanja!

