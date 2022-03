POČEO EGZODUS NOGOMETAŠA IZ RUSIJE: Dozvolu Fife iskoristio Hrvat, evo ga u slavnom engleskom klubu

Autor: Andrija Kačić Karlin

On nije redoviti hrvatski reprezentativac, ali je izvrstan igrač. Koji se dokazao u Rusiji, a sad je iskoristio klauzulu koju je donijela krovna svjetska nogometna organizacija i Rusiju je napustio. Naime, katkada pozivan hrvatski reprezentativac Filip Uremovič više nije član ruskog Rubina iz Kazana.

On je sada član proslavljenog engleskog kluba, koji jenistina u Championshipu, Sheffield Uniteda.

Na svojoj društvenoj mreži ponosno je objavio:

“Nakon svega što se dogodilo prošlog tjedna, dobio sam ponudu Sheffielda i brzo smo se dogovorili. Sretan sam i počašćen što sam ovdje”, izjavio je Uremović po potpisivanju ugovora.

Fifa je donijela pravilo da igrači mogu napustiti ruske klubove kao slobdni igrači sve do trenutka kada se „stanje ne normalizira„. Kako rješenje ratnog sukoba i političke krize nije na vidiku tako praktički započinje egzodus stranih nogometaša iz Rusije. Filip Uremović je praktični primjer.

On je potpisao za Sheffield United ugovor do kraja sezone, s time da postoji mogućnost i produženja ugovora. Inače, Sheffield United je u ovome trenutku petoplasirana momčad Championshipa, a kako do kraja sezone ima osam kola tako da ima šansu biti na jednoj od prve dvije pozicije koji osiguravaju plasman u Premier ligu. K tome, Uremović se još uvijek pokušava nametnuti izborniku Hrvatske Zlatku Daliću, želja mu je biti među 23 igrača koja će ići na svjetsku smotru u Katar u prosincu ove godine…