POČELA PREDSEZONA U NBA-U: Lakersi prešli preko Warriorsa, Orlando deklasirao San Antonio

Autor: Mario Lacković

NBA ekipe vrijedno treniraju uoči početka sezone koja počinje za dva tjedna. Time su počele prve utakmice predsezone gdje su Lakersi pobijedili trostruke prvake NBA lige Golden State Warriorse 123:101, dok je Orlando Magic lako se obračunao sa San Antonio Spursima. Završilo je 125:89.

Los Angeles Lakersi jako su krenuli u utakmicu protiv Warriorsa. James i društvo zaželjeli su se košarke nakon što su propustili doigravanje prošle sezone, a to se vidjelo na parketu. Lakersi su cijelo vrijeme vodili te lako pobijedili Warriorse kojima fali ozlijeđeni Klay Thompson. Da podsjetimo, on se ozlijedio u prošlogodišnjem finalu protiv Toronto Raptorsa. Kod Lakersa najviše se istaknula prinova Anthony Davis koji je predvodio Lakerse sa double-double učinkom. Zabio je 22 poena i dodao 10 skokova, a pratio ga je Lebron James sa 15 poena. Stephen Curry vukao je Warriorse kao i dosad, ali to nije bilo dovoljno. Zabio je 18 poena, dok je all-star De’Angelo Russell zabio mršava 4 poena, a očekuje se da bude veliko pojačanje barem dok se Thompson ne vrati.





Oralndo Magic je sjajnom timskom igrom porazio uvijek neugodne San Antonio Spurse. Prve dvije četvrtine su bile izjednačene, a onda je Orlando u trećoj četvrtini potpuno eksplodirao i zabio nevjerojatnih 41 poen. Tu je utakmica bila završena. Kod Orlanda je 5 igrača upisalo dvoznamenkasti učinak, a predvodio ih je centar Mo Bamba sa 18 poena, a po 14 su dodali Terrence Ross i Aaron Gordon. Kod San Antonia se istaknuo Bryn Forbes sa 24 poena. Naš Luka Šamanić je ubacio 3 poena i uzeo 3 skoka.