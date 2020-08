POBUNA U MERCEDESU! U oktanskom cirkusu nikad nema mira…

Autor: G.I.Š.

Botas makar je bio treći na sedamdesetoj obljetnici Silverstonea nije mogao zadržati razočaranje s ekipom Mercedesa isto kao ni dan prije Vettel s svojim Ferrarijem. Da nije bilo raznih nezgoda s bolidom Bottas bi možda bio vodeći u prvesntvu, a ovako više nije ni drugi.

‘Ovo je bila frustrirajuća utrka, nikad nije sjajno startati prvi i završiti treći. Mislim da smo bili na krivoj nozi otkako smo izgubili mjesto od Maxa. Potencijalno smo mogli ostati duže na stazi u drugoj dionici, kao što je Lewis učinio, kako bismo na kraju utrke imali svježije gume’, rekao je Bottas pa bocnuo one u Meercedesu koji slažu strategiju.

‘Mislim da smo kao momčad u nekom trenutku zaspali kad je Max uspio proći ispred nas, a moja strategija bila je daleko, daleko od idealne. Pokušao sam držati korak s Maxom, ali čim bih počeo pritiskati u posljednjoj dionici gume bi se jednostavno raspale. Gume su se jednostavno pregrijavale i gubite prijanjanje i vozite sve sporije i sporije.’

‘Trebao sam imati priliku za pole position. Iz nekog razloga – u kvalifikacijama Mađarske sam imao previše goriva. Također, to je onda utjecalo na utrku dan poslije. Ne znam koliko me to koštalo, može biti više ili manje od jedne desetinke’, rekao je Bottas prije dva tjedna za VN Mađarske, a dotaknuo se je tada i one druge u sezoni VN Štajerske i kišnih kvalifikacija.

‘To je bila nezgoda s mojim bolidom, visina nije bila podešena na pravu razinu. Bolid je bio previsok i to je jako utjecalo na ponašanje bolida, pogotovo na kiši. Imali smo malo previše tih nezgoda, ali učimo iz njih. Radi se o ljudskoj pogrešci, netko je pogriješio i to je to. Naravno da je šteta i da mi je žao, jer svaki mali detalj utječe na izvedbu na stazi.’