POBRAO SALVU KRITIKA ZBOG VJENČANJA: ‘Bravo, klaunovi jedni, nadam se da ćete zažaliti zbog toga’

Američka teniska zvijezda Jack Sock navukao je na sebe bijes obožavatelja zbog priređivanja velikog vjenčanja uoči Australian Opena u Južnoj Karolini.

Inače, ta savezna država je područje s velikim brojem zaraženih koronavirusom, pa je njegov “pir u doba korone” izuzetno loše prošao kod javnosti.

Kako javlja Yahoo Sport, skoro nitko od gostiju nije nosio maske na vjenčanju ovog para u okrugu Charleston u Južnoj Karolini, koja je zabilježila više od 22.000 slučajeva koronavirusa i više od 300 smrtnih slučajeva.

Sock je početkom tjedna na Instagramu objavio nekoliko fotografije sa ceremonije, što je izazvalo izuzetno negativne komentare.

“Sebično, neuko, ružno ponašanje, “Bravo, klaunovi jedni, nadam se da ćete zažaliti zbog toga”, “Glup potez tijekom pandemije”, “Uopće ne marite za zdravstvene radnike i one koji stvarno mogu umrijeti, baš poput Donalda Trumpa“, samo su neki od komentara.

I vodeći teniski novinar osvrnuo se na Sockovo vjenčanje, pa je tako Ben Rothenber istaknuo približavanje Australian Opena, za koji Vlada države Victorie pokušava pronači naćin kako održati turnir tijekom pandemije.

As governments around the world contemplate if tennis players can be trusted to act responsibly during a pandemic (specifically the men, really), I can’t think that an ATP player posting photos of his completely undistanced wedding helps their case.

(Mazel tov, but yikes) pic.twitter.com/0SmKkBGFCV

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 22, 2020