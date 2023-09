Pobjeda nije dosegnuta kolektivnim pritiskom, već nadrealnom partijom Sahitija

Kada je već strah zavladao na poljudskim tribinama, jer Hajduk je napadao i napadao, napose u drugome poluvremenu. Bila je 76. minuta, a Lokomotiva je bila dobra. Štoviše, znala se pomaknuti prema naprijed i to što nije došla prva do pred osti zasluga je sjajnog Hajdukovog vratara Lučića, koji je dva puta otklonio opasnost bravuroznim obranama…

S druge strane, na golu Lokomotive briljirao je golman Čavlina. Doslovce je izludio Hajdukove napadače, napose Emira Sahitija. Večeras najagilnijeg Hajdukovog igrača koji se nekoliko luta držao za glavu nakon svojih udaraca i Čavlininih obrana. Tukao je iz svih pozicija, sve je čuvar mreže Lokomotive pohvatao.

I naravno da se pojavio strah. Hajduku je ultimativno trebala pobjeda. Vrijeme je odmicalo, noge su se počele tresi, a Lokomotiva je bila baš dobra. No, Sahiti je bio uporan, nije se obeshrabrio nakon svih svojih pokušaja. I u 76. minuti uputio je sjajan udarac, punom nogom u kut gola Čavline. Malo je nedostajalo golmanu Lokomotive da i to skine, no u takvim detaljima i malo bude puno.

Hajduk je konačno poveo. Protiv Lokomotive koja se u Splitu predstavila u dobrom izdanju. Nije to bio ni trenutak dekoncentracije Lokomotivinih nogometaša, prije je to bila vrhunska majstorija Sahitija.

Full-time in Split and Hajduk get vital 3 points ahead of the derby next weekend.

Sahiti got the winner for Hajduk in the 76th minute against Lokomotiva and the game ended 1-0.

Mersinaj got a red card in 85th minute.

Hajduk are now top on 18 pts, the Lokos are 7th with 9. 🚨 pic.twitter.com/rywOqOoCau

