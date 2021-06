PO HRVATA POSLALI I AVION, A SAD GA PREKRIŽILI! Platili ga 35 milijuna kuna, a sad ne računaju na njega!

Autor: P. V.

Na pojačanja je Monza potrošila više od 20 milijuna eura, ali novi izazov u karijeri Silvija Berlusconija nije išao putem koji je to on zamislio. Ništa od elitne Serie A, trener je već dobio cipelu i sad slijedi “razdrmavanje” svlačionice, a tamo će nastradati i jedan Hrvat…

Mirko Marić izgubio se iz fokusa hrvatske javnosti nakon što je briljirao u HNL-u. No, prije godinu dana bio je na vrhuncu. Vidjeli su to Talijani i dogovor je pao. Pljuštali su rekordi s obje strane.

Monza nikad nije skuplje platila jednog nogometaša, a niti Osijeg ga prodao – palo je 4.5 milijuna eura u blagajnu Osijeka (oko 35 milijuna kuna). I dok je to za momčad s Drave ispao posao iz snova, jer i bez njega se borili za naslov u HNL-u i to sve do finiša, za Talijane je ispao – fijasko.

Nije se snašao?

Nije imao tamo status kakav je imao u Osijeku. Odigrao je 21 prvenstvenu utakmicu, od čega je u njih šest bio starter, zabio je dva pogotka i dva puta asistirao suigračima.

Doduše, imao je i dvije stanke koje su ga izbacile iz ritma, prvo je prebolio koronu, a onda ga je ozljeda zgloba na mjesec dana izbacila iz konkurencije za nastupe.

Hoće li Bjelica reagirati i vratiti napadača i tako mu dati priliku da opet zasja u HNL-u? Konkurencija je velika, jer Nenad je dobro ekipirao momčad s Ramonom Mierezom, Antonijom Manceom, Mihretom Topčagićem te mladim Dionom Drenom Beljom.

Čini se da je Marić prekrižen za Talijane i treba vidjeti gdje će ga Monza poslati na posudbu, jer je izvjesno da tamo ne računaju na njega.









A zanimljivo, Osijek se može svejedno nadati milijunskom bonusu, jer u ugovoru je stajalo da će biti isplaćen u slučaju promocije Monze u Serie A do 2024. godine. I što je najbolje, nije bitno hoće li tad Marić uopće biti u klubu…