Plazibat bijesan na obrazovni sustav: ‘Živimo u bolesnom svijetu, moramo zaštiti djecu’

Jedan od najboljih svjetskih kickboksača Antonio Plazibat privukao je pozornost svojim objavama na instagramu. Plazibat trenutnu radi po posebnom programu jer mu je ruka i dalje u gipsu nakon prošle borbe.

Ipak, ovaj puta pozornost nije na ringu već na školi. Plazibat je naišao na članak koji ga je izbacio iz takta. Radi se o priopćenju stranke Domovinski pokret, a sporni su radni materijalni za djecu koji se koriste u osnovnim i srednjim školama.

Predstavnici Domovinskog pokreta ističu kako su autori takvih materijala kandidati za psihijatrijsko vještačenje, a s njima se složio i Plazibat. Problem leži u ranoj seksualizaciji djece i propagiranju seksualne ideologije u školama.





Šokiran viđenim

‘‘Ekipa, hajde pogodite odakle su ovi tekstovi.‘‘, započeo je Plazibat, a potom je krenuo čitati dijelove spornih tekstova. Tekstovi koje je čitao glase:

“…Deset godina. Pomislio sam: ‘Okrugla cifra, odlično vrijeme da se siluje djevojčica.‘‘‘, (Zoran Ferić, Mišolovka Walta Disneyja).

‘‘…Ona mi drži desnu ruku na sebi svojom lijevom, dok mi ljubi i liže bradavice, a desnom rukom mi miluje leđa, bok, stražnjicu. I eto mene u spavaćoj sobi, s navučenim zastorima, a djevojčica od trinaest godina praktički me svukla do gola… A onda mi je gurnula one svoje vitke, meke prste u gaćice…‘‘ (Haruki Murakami, Norveška šuma).

‘‘…Kad sam se vratio i to rekao Marini, napravila je facu kao da vidi duh svoga oca kako je*e petogodišnju djevojčicu…‘‘ (Zoran Ferić, Anđeo u ofsajdu).

Sjajnoj sportaša sve je to naljutilo pa je s toga žestoko komentirao: “Da budem iskren, ovo ne mogu dalje čitati. Ima toga još puno, ali dalje ne mogu zbog živaca. Ovo što sam sada pročitao, to su vam tekstovi lektira u osnovnim školama. Očito kod nas u Hrvatskoj nije toliko bitno to što se djeci promiče pedofilija, seksualizacija od drugog osnovne i takve stvari. Očito je sotonizam trenutno najbitnija stvar pa se svi moramo slagati s tim i misliti da je to normalno. Rekao bih svakakve stvari, ali blokirat će mi sve živo.”

Zatim je dodao: “Ovi koji pišu ove tekstove i ovi koji odabiru ove knjige da se stave djeci u škole, bilo srednje ili osnovne škole, nebitno. Takve treba odmah poslati u zatvor i na psihijatrijsko liječenje, jer to su očito teški bolesnici. Ako želite biti pisci, potrudite se kao J.R.R. Tolkien i napišite nešto smislenu, najbolju fantaziju na svijetu. A ne ova sranja i pritom govoriti kako ste vi umjetnici i kako je to sloboda govora. Vi ste očito bolesni i treba vam pomoć. Najbolje bi bilo da odmah legaliziraju pedofiliju svugdje na svijetu, pa da odmah vidimo tko su bolesnici i to je to, očito sve ide u tom smjeru. Nisam očekivao da će ovo ikad doći u Hrvatsku, ali očito sam se prevario. Ovo je već nekoliko godina dostupno kod nas.‘‘









Dotaknuo se i svog sina: “Ja imam dijete koje će uskoro krenuti u osnovnu školu. Zar itko od vas koji imate djecu misli da je potrebno da dijete koje ide drugi osnovne, peti osnovne ili sedmi osnovne, čita nešto ovakvo? Pored svih normalnih knjiga koje imamo, guraju se knjige kroz koje se provlače ovakve rečenice. (…) Ja jesam vjernik i kršćanin, vjerujem u Boga. Ali ne govorim to zbog toga što sam vjernik, nego zato da zaštitimo djecu. Je li ovo normalno?

Ja smatram da je ovo bitno za sve, bili vjernici, ateisti, ljevičari ili desničari, šta god da jeste, ovo je bitno. Ako nećemo zaštiti djecu od čitanja ovakvih gluposti, koga ćemo? Uskoro ću napuniti 30 godina, a dosad u životu nisam nigdje pročitao ovakve tekstove, nigdje! Ovo stoji djeci u osnovnoj školi. Ako se netko ne slaže sa mnom, misli da sam majmun i kromanjonac, molim vas da me blokirate.‘”

Za kraj je dodao: “Moramo zaštititi djecu. Ovo je nešto s čime se djeca ne bi trebala susresti nikada u životu!‘‘.