Plakao je Daliću na ramenu, a sad ga Hrvatska slavi: Jednu stvar mu nećemo zaboraviti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dobro da je svjetska vaterpolska smotra završila, a još je bolje što je naša Hrvatska na krovu svijeta. Još jednu ovakvu finalnu, pa i polufinalnu, ne bi više izdržali. Da, Hrvatska je u odlučujućoj utakmici za naslov pobijedila Italije, tek nakon izvođenja kaznenih udaraca, navlas isto kao i dva dana prije u poluzavršnici protiv Francuske.

Kako je to podnio Ivica Tucak, naš izbornik koji je neposredno prije Eura i svjetskog prvenstva imao srčanih tegova, dobio dva stenta, ostaje nam za vidjeti. Promatrali smo ga tijekom utakmica i kroz izvođenje „peteraca„. Bio je neuobičajeno miran, je li mu to netko sugerirao ili je osjećao da će sve dobro završiti?

Ma, kako je mogao osjećati, isto se pitamo. Bila je to ravnopravna, pritom sjajna utakmica u kojoj su briljirali vratari, naš Marko Bijač je opčinjavao. Niti jedna momčad nije s uspjevala odvojiti. Sada kada pogledamo u retrpospektivi sve nije ni moglo drugačije završiti nego izvođenjem peteraca.

Harkov je potezao

U prvom dijelu nas je vukao sjajni Harkov, pridužio mu se i Marinić-Kragić, a svaki puta kada nam se učinilo da bi Talijane mogli ostaviti bez daha i volje – oni bi se vratili. Tri puta uvalili su nam tqkvu „kontru„ da nije bilo drugog rješenja osim činjena teškog našeg prekršaja pred vratarom Bijačem.

Pa su zato Talijani tijekom regularnog dijela igre čak tri gola postigla iz „peterca„. Zadnja četvrtina koja nam zna biti „rak-rana„ bila je uzbudljiva poput skoka iz aviona bez padobrana. Vodili smo dvije minute prije kraja 10-9, da bi u manje od minutu Talijani stigli do 11-10 prednosti. Bili smo uvjereni da smo uništeni, da su nam sve nade potopljene.

Jest, imali smo zadnji napad, u strahu smo sve to gledali, a pet sekundi prije kraja iz vode se digao poput Loch Nessa Rino Burić, došao do lopte i – nije pogriješio. Bio je to spas u zadnji čas.

Čudesna Hrvatska

Kao iskusni u izvođenju „peteraca„ nismo ipak u toj lutri mogli biti uvjereni u trijumf. Prvi smo napravili grešku, Fatoviću je udarac obranjen. Pomogao nam je Talijan Echeniquw koji je zdrmao vratnicu. Pa je umjesto Bijača ušao vratar Anić koji je i protiv Francuza kroz „peterce„ bio čovjek odluke. Zaustavio je udarac Di Fulvia.









Odgovornost za uzimanje naslova svjetskog prvaka u samo jednom udarcu imao je Žuvela. Nije pogriješio, on će taj trenutak sigurno pamtiti cijeli život.

Hrvatski vaterpolo tako ne silazi s putanje uspjeha, ovo je već treći naslov svjetskog prvaka naše reprezentacije. Neki dan na Euru za dlaku nam je izmaklo zlato. Što drugo nego zaključiti nego da ova Hrvatska postaje polako i prvi favorit nastupajućih Olimpijskih igara u Parizu. Ona to i jest, još jedno zlatno bi nas pretvorilo u trgovce zlatom. Svaka čast!