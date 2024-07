Pjaca otvorio dušu: ‘Ne znam hoću li tu završiti karijeru, a njemu hvala zbog broja’

Autor: K.I.

Marko Pjaca danas je i službeno na Maksimiru predstavljen kao novi igrač Dinama. Potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na dodatnih godinu dana. Na predstavljanju je uz njega bio i sportski direktor Marko Marić.

“Svi smo sretni i ponosni što je Marko Pjaca došao u naš klub. Sjećam se njegovih početaka. Bio je jedan od najboljih igrača koje sam vidio, a da su stvoreni na ovim prostorima. Govorimo o krilnim napadačima. To je igrač koji daje atraktivnost ovoj igri, on je nogometaš zbog kojeg se dolazi na stadion. Nažalost, karijera mu je zbog faktora na koje nije mogao utjecati otišla u krivom smjeru”, rekao je Marić u uvodu.

“Njegova će statistika biti odlična, vidjet ćemo od njega i golove i asistencije, ali postoji još jedan bitan segment kod njega. Bit će jako bitan kao pomoć mladima koji dolaze. Veliki je profesionalac, njegov je karakter fenomenalan. Taj benefit možda nećemo vidjeti odmah, ali vidjet ćete da će Dinamo u budućnosti imati puno dobrih igrača kojima je Pjaca bio mentor. Potrebni su nam igrači tog karaktera”, dodao Dinamov sportski direktor koji je upitan i za Dinamova nova pojačanja.

Zahvala Hoxhi

“Nećemo nigdje žuriti, dovodit ćemo samo prva pojačanja. Tražimo krila. Genetski imamo problem s brzinom i moći. To je ono što ne razvijamo u velikim količinama. To ćemo vjerojatno tražiti u inozemstvu.”

“Hvala sportskom direktoru na lijepim riječima. Jako sam sretan što sam se vratio doma. To sam htio. S prošlom sezonom na dobrom sam putu da se vratim na nivo onih svojih najboljih igara. Nadam se da ću u Dinamu sve dići na još viši nivo. Također, pomoći ću mlađim igračima svojim imenom i iskustvom. Nadam se da ću im uspjeti prenijeti neke stvari koje će im pomoći u nastavku njihovih karijera”, rekao je Pjaca na početku, pa otkrio detalje potpisanog ugovora.

“Potpisao sam na dvije godine plus jednu. Prerano je govoriti hoću li karijeru završiti u Dinamu, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ne bih imao ništa protiv”, objasnio je Dinamov krilni napadač koji će u Dinamu nositi dres s brojem 20 kojeg mu je prepustio Arbër Hoxha. “Hvala Arberu Hoxhu koji mi je prepustio broj. To je nosio broj koji sam nosio prije osam godina, to je broj za koji sam vezan, nosio sam ga gdje god sam igrao. Hvala Hoxhi.”

Puno mu znači

Otkrio je Pjaca kako nije razočaran jer nije odigrao niti minute na Euru, već samim ispadanjem Hrvatske nakon skupine, a sustiglo ga je i pitanje koliko mu emotivno znači njegov povratak u Dinamo? “To je moj klub, moj grad, tu sam se rodio, odrastao. Znači mi puno. Tu sam proveo najbolji period u karijeri. Znači mi puno.”