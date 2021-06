‘PITAJ ME JESAM LI DEPRIMIRAN? GLEDAM I NE VJERUJEM!’ ‘Ma nikome neće biti drago čuti ovo što ću reći!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

”Sad me samo pitaj jesam li deprimiran”? S tim pitanjem nas je dočekao Ćiro Blažević, a mi smo mu mislili uputiti prvo pitanje…

„Pa, jeste li deprimirani”?

„I deprimiran i rezigniran i indisponiran. Gledao sam i nisam vjerovao„.

Statički nogomet!

U što niste vjerovali?

”Ako postoji statični nogomet onda je to bilo ovo večeras. Naravno da sam očekivao više, pa tko nije. Gledam prve minute, pa i duže. Ono, Česi napadaju, pa jel njima treba pobjeda ili nama? Pa gdje je naš posjed, naš proboj, gdje je naše sve. Penal? Ma, pusti penal, kad su toliko bili u našem prostoru moralo se prije ili kasnije nešto dogoditi. Možemo možda biti ljuti na suca, ali kad je prsnula krv, eto ti ga„…

Je li bilo čega dobroga uopće?

”Ma, jest, ali i to dobro nije dovoljno. Eno, one dvije šanse, pa to su kapitalci. Vlašić se namjestio, treba je samo gurnuti u prazan kut a on tuče kao sjekirom u drvo. I ode lopta preko gola. Pa to je bila takva šansa da ne volim o tome ni pričati„.

I to je sve?









Onaj Petković mora bolje reagirati

”Jesmo počeli nešto kombinirati, i onaj Petković je morao bolje reagirati, fali tu koncentracije. Ali, nešto sam primijetio. Mnogima to neće biti drago„.

Što se tako tajanstveni, pa recite nam?

”Bojim se da ovi naši mladi nisu toliko dobri kao što smo si mi zamislili, umislili. Možda se varam, ali svi vele trebaju mladi. I trebaju, ali ti mladi ne moraju biti bolji od starih. Bojim se da smo mi u takvoj situaciji„.

Opet, možemo proći dalje?









„Možemo, ali nekoga se mora dobit. A mi ne dobivamo jer nemamo načina kako suparnika prisiliti da se unespokoji. Sjećam se dok sam ja bio u formi, pa u prvih 20 minuta moji bi igrači grizli kao da nisu jeli deset dana. A mi krenuli u utakmicu i nešto čekamo. Da mi je smo znati što su čekali. Te Škote, pak, nikad nismo dobili, možda u panici izbije neka mobilizacija. Još uvijek smatram Dalića stručnjakom, dobrim stručnjakom, ali o stanju i moći igrača ovise i Mourinho i Capello i svatko tko se bavi ovim prokletom poslom. Još se može. A da li se može”?