PIROVA POBJEDA ROME: ManU i majstor za Europa ligu Emery u finalu

Iako su svi očekivali potpunu dominaciju engleskog Premiershipa u Europi ove sezone, Unai Emery još je jednom pokazao kako je majstor za Europa ligu.

Tako je večerašnji polufinalni program bio jako zanimljiv u Rimu, gdje je Roma ostvarila pirovu pobjedu nad Manchester Unitedom od 3:2, što joj nije bilo ni izbliza dovoljno za preokret poraza iz Manchestera od 6:2 iz prve utakmice.

Drugi polufinalni susret između Arsenala i Villarreala završio je bez golova 0:0, što je bilo dovoljno Španjolcima, koji su u prvom susretu slavili s 2:1 da ostvare plasman u finale Europa lige.

Golijada u Rimu

Roma koja je sanjala preokret protiv ManUa, uspjela je ipak ostvariti pobjedu na svom oproštaju od Europe golovima Džeke, Cristantea i Zalewskoga.

Victory on the night, if not in the tie.

Dzeko, Cristante and Zalewski with our goals in an entertaining game.

#ASRoma #UEL #RomaManUtd pic.twitter.com/gsjA6asDVk

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 6, 2021