Piksijeva istina o aferama u Katru i ženama: ‘Ma ugasio sam mobitel i bacio ga’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Dragan Stojković Piksi našao se na meti nakon što se srpska reprezentacija vratila kući nakon što nije uspjela proći skupinu na Svjetskom prvenstvu u Katru. Pisalo se o aferama, ženama, a sad je progovorio na tu temu…

Pisalo se tada o Vlahoviću koji je “šarao” s brojnim ženama reprezentativaca, a Piksi je ovako govorio na tu temu…

“Sve je to jedna farsa, jedno očekivano predstavljanje nekih stvari, prepumpavanja, izmišljanja afera. Sve je to normalno, jer da pobjeđuješ, ne bi bilo ništa, da se ne lažemo. To nije prvi put da se događa nama, a događalo se i Englezima i Francuzima u Južnoj Africi”, rekao je izbornik Srbije.





Srbija došla po medalju, ali…

Izostanak rezultata smatra da je pogurao lavinu.

“Sve je bilo OK i oni koji su bili u Katru to su mogli jasno i vidjeti. Kad meni dođe čovjek i kaže, te žene, tamo po hotelu… Ma koje žene, o čemu vi to pričate? Došla žena od Mitrovića sa sinom, provela sat vremena s njim, došla žena od ovog da ga pozdravi, vidio sam možda dvije-tri”, otvoreno priča Piksi.

Bio je potpuno jasan.

“Nije se moglo spavati u našem hotelu, nitko nije mogao ući, bili smo u izolaciji. Organizacija je bila savršena, ponašanje igrača perfektno. Da smo dobili Kamerun, bilo bi, bravo majstori, a ovako smo morali trpjeti te udarce”.

Još je jednu stvar rekao:

“Kad sam došao u Katar, uzeo sam mobitel i isključio ga, bacio ga. Moraš trpjeti udarce, iako je tu bilo dostab laži”, rekao je u intervjuu za Kurir.









Neki su ga prozvali “Kiksi” nakon Katra.

“Ne znam tko je i što pričao, ali prihvaćam ja to. Pružam ruku svima, moraš biti velik u pobjedi i u porazu., dodao je.

Nerealni srpski mediji stvorili su sliku kao da njihovi Orlovi jurišaju po medalju, pa i Vučić je tražio polufinale, na kraju su izgorjeli pod pritiskom…