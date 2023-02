‘PI*KO USTAŠKA’! Legendu vrijeđali u Srbiji, nisu im sjele njegove riječi

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kao i obično kada se sretnu Crvena zvezda i Partizan, ima svega i svačega na tribinama, a tako je i večeras dok ta dva rivala igraju u košarci, u polufinalu srpskog kupa koji nosi ime po slavnom Radivoju Koraću.

Igra se u Nišu, u dvorani Čair, a ondje se s tribina ‘na meti’ našla jedna legenda, Crnogorac Duško Ivanović, nekada veliki igrač splitske Jugoplastike u vremenima slavlja naslova klupskog prvaka Europe. Ivanović je u svojoj sada već bogatoj trenerskoj karijeri trenutno na klupi Crvene zvezde, a navijači Partizana nisu zaboravili na njegovu bliskost sa Splićanima.

“Pi*ko ustaška”, moglo se čuti s tribina dok je Ivanović ulazio u dvoranu prije nego je počeo dvoboj beogradskih rivala. Uvrede su bile usmjerene čovjeku kojeg u Splitu ne zaboravljaju. Sa Žutima je slavio dva od tri naslova prvaka Europe, 1989. i ’90. godine.





Nakon što je utakmica krenula, Ivanović se nije dugo zadržao na svojoj poziciji na klupi s obzirom na to da je rano u drugoj četvrtini zaradio isključenje prigovarajući sucima u usijanoj atmosferi ovog srpskog derbija.

Ustrajni u napadima

Partizanovi navijači, Grobari, baš su uporni u svojim verbalnim napadima u smjeru Ivanovića dok se igra protiv Crvene zvezde. Bilo je tako i pri kraju siječnja za vrijeme euroligaške utakmice, o čemu smo pisali, tada također s uzvicima da je Ivanović ustaša, a tu su bila i dva transparenta na ćirilici.

“Mi imamo svetog Savu, a vi svetog Duju…”, pisalo je na jednom, dok je drugi podsjetio na riječi današnjeg trenera Crvene zvezde dok su ga ranije ove sezone toplo pozdravili na Gripama, gdje je svoju momčad vodio protiv splitskih Žutih.

“Trener Zvezde: Moj dragi, lipi Splite, puno hvala!”, rekao je tada Ivanović, a te riječi pisale su na transparentu Partizanovih navijača.

Poznati bivši igrač i dugogodišnji trener nije zaboravio na svoje dane s parketa u Splitu. Ondje se svojedobno vratio i kao trener Barcelone za vrijeme jednog seminara, tada je na Gripama radio s igračima Žutih, a Partizanovi navijači također ne zaboravljaju na Ivanovićeve splitske dane – kako pokazuju njihove nove uvrede.

Novi dolazak dogodio se na početku ove godine, u 13. kolu ABA lige u kojem je Crvena zvezda na Gripama sa 72:63 svladala Splićane.









Ivanović je tada na poklon dobio prigodni dres Žutih, pozdravljen je ovacijama, a nakon utakmice pričao je o toplom dočeku.

“Moj dragi, lipi Splite, puno hvala, puno hvala za ovaj doček, puno hvala za sve one godine i divne trenutke što smo proveli skupa i što ste me vratili 30-ak godina unazad s punom dvoranom. Osjećao se vrlo fino. Čega se ne bih sjetio, te tri godine su nezaboravne. Sportski svi sve znaju, ali kako smo se moja obitelj i ja osjećali u Splitu, to je nezaboravno. Osjećam Split kao moj grad”, kazao je Ivanović, a dio njegovih riječi provlačio se nekoliko tjedana kasnije u reakcijama Partizanovih navijača.