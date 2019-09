PIJETRAJ ŽESTOKO OPLEO PO HRGOVIĆU I MAVROVIĆU: ‘To su te velike hrvatske fore koje se prodaju s Thompsonom i kockicama’

Autor: Mario Lacković

Leonard Pijetraj održao je konferenciju za medije ispred svog kluba BK Leonardo zajedno s Markom Milunom na kojoj je govorio o Filipu Hrgoviću, Željku Mavroviću i situaciji vezanoj za Olimpiijske igre.

Prvo je krenuo sa zavrzlamom oko Hrgovića.

“Hrgović je išao Mateši plakati u HOO, ali ne zamjeram Mateši što je nasjeo. Nije mi jasno kako je nasjeo na to, on je jedan veliki gospodin koji želi pomoći sportašima. Sve što date sportašima, ja sam za to. Ali samo jednu stvar ne želim dati, a to je da na natjecanja idu bez da pobijede svoju konkurenciju. To je cilj sporta. Mene sad zanima gdje je tu taj olimpijski duh kada netko želi ići na bilo što u sportu na ovakav način.”

Nastavio je u istom tonu, napomenuvši da mu se ne sviđaju velike i jake hrvatine.

“Neka Hrgović dođe na prvenstvo Hrvatske, našamara konkurenciju i dobro. Neka kaže da je onaj Leonardo bio smiješan. Prošao je sve institucije, od Bandića do Mateše. Svima je prodavao istu priču. Tražio je od Bandića da se meni ukinu sva davanja ako mu ne oprostim ugovor. On ne zna da je godinama besplatno trenirao kod mene i da taj novac ne ide meni, nego djeci koja treniraju. Ne ukida se meni. Meni je zbog Miluna drago da imamo konkurenta Hrgoviću. Pustite priče da će netko osvojiti medalju za Hrvatsku. Tih hrvatstava mi je već dosta, pustite te priče”, poručio je Pijetraj.





Pojasnio je i situaciju oko Kazahstana, Hrgović je ranije tvrdio da ga je Pijetraj tamo ostavio u zatvoru, a on je sada poručio svoju verziju priče.

“On kaže da sam ga ja izdao u Kazahstanu. On je čovjek koji je zaradio u tri godine oko tri milijuna kuna, bio je najplaćeniji na svijetu. Dabogda mene i mog sina netko tako izdao. To su te velike hrvatske fore koje se prodaju s Thompsonom i kockicama, a sad kad treba biti Hrvat sad nula bodova. Dvije godine pregovaram za Sepa i za Babića, gotovi ugovori, sve spremno. On je čekao da mi sve dogovorimo i onda rekao da ne želi da oni idu s njim. Znate što sam ja mislio da je hrvatstvo? Da je to ovo što ja uzimam djecu iz Crvenog križa i ostalo, što sam radio s Hrgovićem besplatno znači biti Hrvat. Da to što 11 godina nisam bio na godišnjem zbog njega znači biti Hrvat. Da nije bilo Sepa i Babić, Hrgović ne bi bio ovakav boksač. Isto kao i Željko Mavrović koji se sada odjednom brine za boks. Znate kako je Mavrović došao da meča s Lennoxom Lewisom? Tako da su platili 20 tisuća dolara do meča s njim! To niste znali. Ha, takav vam je sustav u boksu” kaže Pijetraj.

Dotaknuo se i Željka Mavrovića.

“Sad ćemo na tog Mavrovića. Ako on toliko zna o boksu, ja znam koliko je zaradio… Zašto nije uložio svojih milijun dolara u boks? Da se razumijemo, bio je on dobar boksač, odličan, prvak Europe. Sjeća li se netko od vas koga je pobijedio kad je postao europski prvak? Naravno da se ne sjećate, nemate se čega ni sjećati. Sjećate se da je izgubio od Lewisa. Sad on za svoj poraz krivi prehranu, kakva je to glupost. Pa razbio je Lewis i 30 idiota koji su jeli meso pa što s njima? Mogao si ti, Željko, jest pit-bullove za doručak, ne možeš ga dobit kad je prejak. Ne osvećujem se Hrgoviću, kako kaže Željko Mavrović koji je sada odjednom tu. Ne znam što on uopće tu radi. Ja bih volio da Hrgović ide umjesto Miluna, ali on od 2016. nema nijedan amaterski meč. Dobiva za to preko 200 tisuća kuna godišnje. U ovom ciklusu će on dobiti više od milijun kuna bez da je odradio jedan amaterski meč. Ja sam mu radio ugovor i znam koliko novca dobiva u profesionalnom boksu. Olimpijskim zlatom on će dobiti jako malo. Mavrović priča da Kličko nije htio ići na OI jer mu je to nebitno, a ne zna da je Kličko već osvojio zlato. Toliko o tome što on zna”

“Meni je drago što se Mavrović uhljebio u Savez, ali neka šuti neka se ne petlja. To što on o boksu zna vidi se kad komentira mečeve. Kad je išao na RTL komentirati dolazio je meni na brifinge, on nema pojma tko su ti boksači koje je komentirao”, uvjereno je istaknuo za kraj Pijetraj.