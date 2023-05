PIJANI VOZAČ UGASIO DVA MLADA ŽIVOTA! Dječaci su se vraćali s proslave poslije turnira

Pijani vozač kombija uzrokovao je strašnu nesreću na Long Islandu, kada je neprilagođenom brzinom i vozeći se u suprotnom smjeru naletio na vozilo s četvoricom tinejdžera, koji su se vraćali s proslave nakon jednog turnira.

Dvojica mladića poginula su na licu mjesta, dok su dvojica, koji su bili na prednjim sjedalima prebačena u bolnicu s lakšim ozljedama i nisu u životnoj opasnosti.

Sva četvorica dječaka, u dobi između 14 i 17 godina, bili su tenisači i vraćali su se s proslave nakon osvojenog turnira, kada se u njih zabio pijani vozač kombija.

Two teenage boys are dead and two more are in the hospital after a gruesome late-night crash allegedly caused by a wrong-way intoxicated driver in Jericho. https://t.co/77Bx1spr0a

Bacao novčić na finalu

Jedan od poginulih dječaka, četrnaestogodišnji Drew Hassenbein, postao je svjetski poznat 2021. godine, kada je bacao novčić prije finala US Opena između Novaka Đokovića i Danila Medvedeva.

Drew Hassenbein bio je velika nada američkog tenisa, a uz njega poginuo je i njegov prijatelj Etan Falkovic.

Horrible news from Long Island: one of the boys killed was Drew Hassenbein, a highly-ranked young player who was chosen to perform the coin toss between Djokovic and Medvedev before the 2021 US Open men’s final. https://t.co/OL6DgS2X3r pic.twitter.com/cBXVRzn1hn

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 4, 2023