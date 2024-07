Pijani vozač prekinuo život trojici mladih sportaša, cijela zemlja u tuzi

Uvijek je strašno kada netko izgubi život zbog tuđe nepromišljenosti i oholosti, a nažalost još strašnije vijesti dolaze nam iz američke savezne države Maryland, koja je u crno zavila sportsku javnost u SAD-u.

U strašnom sudar koji se dogodio u Upper Marlborou, život su izgubila trojica mladih sportaša u svojim srednjim dvadesetim godinama, a među preminulima je i mlada 24-godišnja NFL zvijezda Khyree Jackson.

Kako se saznaje iz policijskog izvješća, Jackson je bio u automobilu zajedno s prijateljima, vozačem Hazelom i Lyttonom, kada se u njih u ranim jutarnji satima, prilikom prestrojavanja zabila jedna vozačica, a u sudaru je sudjelovalo još jedno vozilo. Od udarca vozilo u kojem su bila trojica mladića završilo je pored ceste i pokupilo je nekoliko stupova, prije nego što je stalo.

We are devastated by the news of Khyree Jackson’s death following an overnight car accident.

Our thoughts are with Khyree’s family, friends, teammates and coaches, as well as all the victims of this tragic accident.

💔💔💔 pic.twitter.com/pkgC4kQtWi

— Minnesota Vikings (@Vikings) July 6, 2024