Pijan je pobijedio Dinamo, a sad možda preuzima reprezentaciju na području bivše Jugoslavije

Kosovska nogometna reprezentacija nije uspjela izboriti plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Na startu kvalifikacijskog ciklusa mnogi su im davali solidne šanse, ali oni su završili tek kao pretposljednja reprezentacija skupine I. Euro su izborili Rumunjska i Švicarska, Izrael ide u dodatne kvalifikacije, dok je ispred Kosova završila i Bjelorusija, a iza tek Andora.

Stoga Kosovski nogometni savez traga za novim izbornikom, a navodno je glavni kandidat za smjenu Primoža Glihe legendarni bivši hajdukovac Blaž Slišković, popularni ‘Baka’. Prema navodima bosanskih, ali i srpskih medija, on bi ih trebao voditi u borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Slišković je legenda na prostorima bivše Jugoslavije. Tijekom impresivne igračke karijere branio je boje Veleža, Hajduka, Marseillea, Pescare, Lensa, Mulhousea, Rennesa, Hrvatskog Dragovoljca i Zrinjskog, a u dresu bivše države upisao je 26 nastupa i postigao 3 gola. U trenerskoj karijeri nije imao većih uspjeha, a bez kluba je već dvije i pol godine nakon što je napustio klupu sarajevskog Željezničara.

Slišković je u Hajduku igrao između 1981. i 1986. godine, prošao je put između osporavanog do legendarnog, a neki njegovi golovi su ostali vječno urezani u sjećanje, poput onog Crvenoj zvezdi iz kornera ili majstorija protiv Torina i Sparte u Europi.

