PIJAN DOBIO BATINE, PA GA MAMIĆ IZBACIO! Velika prevara, nije bilo milosti: ‘Ma ljudi, ja ne tulumarim!’

Autor: Ivan Lukač

Nema sumnje da je nakon odlaska Luke Modrića iz Dinama Sammir postao vođa Dinama i čovjek od kojeg su se očekivale najveće stvari. Njegova partija protiv Malmoa ušla je u anale Dinamove povijesti i u tom susretu je vratio Ligu prvaka u Zagreb. Sammir je osim po svojoj nogometnoj vještini bio poznat i po onom van terena. No tema ove priče, u našem feljtonu, je jedan drugi problematični Dinamovac, jedan od onih koji se na kraju pokazao kao “prevara”.

Brazilac Sammir napustio je Maksimir i otišao u Gatafe, a njegova zamjena bio je drugi Brazilac, Cleyton. Došao je na velika vrata s velikim očekivanja, a izašao posramljen i možda kao najveći Dinamov promašaj. Ušao je glasno, a otišao još glasnije i ono na način kakav je rekao da mu nije karakterističan.

Alexandre Henrique Silva Cleyton rođen je u Brazilu 8.3.1983. Prošao je mlade selekcije velikog Fluminensea, a onda stigao u Grčku Messiniakos, a onda u Apollon Kalamarias gdje je stekao svoje ime. U 94 nastupa za grčki klub upisao je 33 nastupa i 6 asistencija, a dobre igre odvele su ga prvo u AEL, a potom u Panathinaikos. U grčkom velikanu nije bio redovit, ali je bio dobra rezervna opcija te je u 4 godine ( jedna na posudbi u Ukrajini) skupio 77 utakmica i 15 golova. Krasilo ga kao i svakog Brazilca dobra tehnika i osjećaj za dodavanje. Iz Grčke prelazi u Tursku što je bio ključan korak u njegovom dolasku u Dinamu.





U Kayserisporu je proveo dvije godine i tamo ga je vodio Robert Prosinečki. Dinamova legenda Dinamu je preporučila Brazilca, a on je pri dolasku na Maksimir za Večernji rekao: “Bio sam u svojoj kući u Turskoj i razmšljao o odlasku u arapski nogomet, Katar, Dubai… A onda me Robert Prosinečki nazvao. I rekao da je njega zvao prijatelj i da postoji zanimanje Dinama. Rekao mi je dobre stvari o ovome što me ovdje čeka, a Robertu vjerujem, kad on nešto kaže, onda je to tako. Bio je moj trener, poštujem ga kao osobu, kao trenera, da ne govorim kakav je bio igrač. ”

Neslavan odlazak

U istom intervju je rekao: “Ljudi misle – Brazilac sam, a svi Brazilci vole izlaziti van, zabavljati se. Nije to tako, svi smo različiti. Da su svi Brazilci isti onda bih ja igrao kao Ronaldinho ili Ronaldo.” Uz to naglasio je na predstavljanju da je on atipičan Brazilac jer ne tulumari i koncentriran je isključivo na nogomet. Ipak, to se vrlo brzo promijenilo.

U sedam nastupa za Modre zabio je tek jedan gol. Zatim je izašao van te dobio batine. Pijan je ispred jednog zagrebačkog noćnog kluba ušao u raspravu i dobio batine. Mamići nisu imali milosti te Sammirovom nasljedniku istog trena uručili radnu knjižnicu. Sreću nakon toga nikad nije našao.

Igrao je taj “obiteljski” Brazilac do kraja karijere za albansku Xanthi, po raznim turskim klubovima da bi karijeru zaključio s 36. godina u Iraklisu. Nedavno je dao intervju za grčke medije vezan u Alena Halilovića. Naime, početkom godine “hrvatski Messi” trebao je potpisati za Aris te su mediji pitali Cleytona za Hallilovića koji je tada rekao: “Jako je dobar jedan na jedan, svidjet će mu se igra Arisa. Želim mu sve najbolje, upoznao sam ga mladog, a sada je iskusan, u dobrim je godinama i puno je naučio.” Halilović na kraju nije potpisao te je sada slobodan igrač.









Osim što će ostati upamćen po tome što je dobio batina Cleyton je u sjećanju ostao i kao član “boy benda” s Antom Rukavinom i Brunom Marićem. Naime, tijekom njegovog igranja na društvenim mrežama pojavilo se video navedenog trojca. Na njemu Ante Rukavina i Bruno Marić zajedno pjevaju pjesmu “Ai se u te pego”. Rukavina svira gitaru, Marić ga prati na zvečki, a Cleyton lupa po bongosima. Marić je kasnije rekao da je Cleytona tada prvi put vidio i da je mislio kako je riječ o dostavljaču pizze.

Cleyton će tako ostati upamćen kao najveća prevara u povijesti kluba s Maksimira, a umjesto njegovih vještina pamte se njegove gluposti i incidenti.