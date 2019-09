PETRA MARTIĆ MARŠIRA DALJE: Preko Peterson do trećeg kola

Autor: Mario Lacković

Naša najbolja tenisačica Petra Martić nastavlja s odličnom sezonom. Šveđanka Rebecca Peterson, osim malog bljeska u drugom setu, nije mogla parirati našoj tenisačici.

Nakon što joj u prvom setu nije dala ni gem, Petra je malo spustila gard u drugom setu te kod rezultata 3:3 dopustila Šveđanki da joj uzme servis. Peterson je to objeručke prihvatila te uzela set rezultatom 6:3. A tada se vraća dobra stara Petra Martić. Svaka je držala svoj servis do 2:2, a tada naša tenisačica diže brzinu i uzima sljedećih 5 gemova te odnosi pobjedu. To joj je 15. pobjeda u nizu u mečevima koji su otišli u 3 seta.





U 3. kolu Martić će igrati protiv pobjednice susreta između Ruskinje Veronike Kudmertove i Švicarke Belinde Benčić.