‘PETKOVIĆU PROPAO VELIKI TRANSFER’! Problemi za Dinamo, a Bruno traži najveću plaću ikad

Jedan od glavnih eksponata iz maksimirske šume koji traži novu destinaciju je Bruno Petković, o kojem se uglavnom pisalo kako će na ljeto gotovo sigurno u turski Trabzonspor.

Od kada je Nenad Bjelica preuzeo turskog velikana, po medijima se moglo pročitati da će bivši trener Dinama kod sebe povući dvije glavne vedete, Oršića i Petkovića, no to je sve ostalo samo na pričama.

Turski klub je navodno kontaktirao Dinamo oko transfera, ponudili su po nekim informacijama 1.2 milijuna eura, što nije zadovoljilo apetite Dinama.

According to reports, Bruno Petković wants a contract which Dinamo is not willing to accept due to finances.

Seems like Petković’s exit this summer is likely, Nenad Bjelica’s Trabzonspor are interested in bringing him. 🚨 pic.twitter.com/5YPA8mGCJG

