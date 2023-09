Petković je zaslužio ovacije koje je dugo čekao, a jedan drugi junak prošao je nezapaženo

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Arijan Ademi vratio se u Dinamo, “sjever” je podivljao kad ga je Sergej Jakirović pozvao na travnjak, a sretan je i Bruno Petković kojeg navijači već slave kao “novog boga”. Uistinu, njegova sjajna forma se nastavlja…

Ademiju se skandiralo na subotnjem dvoboju sa Slavenom Belupom, ali nije jedini, dapače. Naime, nakon što je postigao drugi pogodak za Plave, Bruno Petković je prvi put u karijeri doživio ovacije sa sjevera, takve ovacije.

Naime, nikad mu dosad u Maksimiru nije tako bilo skandirano ime, došao je, eto, i taj trenutak. Pa iako je bio prvo ime utakmice, iako je opet odigrao vrlo dobro (asistencija, pogodak, nekoliko krasnih dodavanja), nije to skandiranje došlo samo zbog te dobre igre. Petković je, naime, bio nagrađen zbog ostanka u Dinamu!





Bruno je sve to zaslužio

Dan prije obznanio je da je produžio ugovor s Plavima, predvodit će momčad, zasad s kapetanskom vrpcom na ruci, dok se Ademi ne vrati u punu minutažu.

Više nema Livakovića, Šutala i Ivanušeca, strahovali su navijači Plavih da će otići i Petković, posebno stoga jer je sjajno ušao u sezonu i bilo je mnogo zainteresiranih klubova. Ali, financijske su ponude bile mizerne, nisu zadovoljavale ni Dinamo, ni Petkovića, brojni su klubovi praktički zabadava željeli dovesti Dinamovu zvijezdu.

No srećom, to se nije dogodilo, napokon su za stol sjeli sa zajedničkim ciljem i ozbiljnim nakanama i Petković i klupsko vodstvo i Dinamov je napadač produžio vjernost Maksimiru. I to je svakako najbolji epilog, prepoznali su tu situaciju i navijači, nagradivši Brunu ovacijama.

Isto tako valja naglasiti i odličan debi Gabriela Vidovića. Načeo je goste, postigao je lijep pogodak u svom prvom nastupu za Plave i nekim je potezima definitivno pokazao da će biti još kako iskoristiv.









Formu diže i Ivan Nevistić, skidao je neke zicere kod 0:0, to je ono što Dinamo treba nakon odlaska Dominika Livakovića. U svakom slučaju, bila je ovo subota koja daje “vjetar u leđa navijačima Dinama”, a uskoro kreću i europska uzbuđenja…