Petković je čudesno rasplakao milijune Brazilaca, a što im je tek napravila ova junačina Hrvatske

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Taj dan se nikad neće zaboraviti. Finale SP-a je velika, najveća stvar, ali pobijediti Brazil u nokaut fazi Svjetskog prvenstva svakako je jedna od najvećih pobjeda u hrvatskom sportu…

Da, to četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Brazila nikad neće biti zaboravljeno. Držala se Hrvatska sjajno, ali na kraju su poveli Brazilci u produžecima preko Neymara. No ukazao se Bruno Petković koji je zabio za 1:1 i odveo utakmicu na penale. Ondje je Hrvatska iskoristila četiri, a Brazil tek dva. Dominik Livaković jedan penal je obranio, a drugi su Brazilci promašili.

Hrvatska je tako i drugo prvenstvo zaredom bila jedna od zvijezda turnira, gledali smo Hrvatsku u polufinalu. Ovog puta do njega je došla tako što je izbacila prvog favorita za osvajanje turnira. Hrvatskoj je protivnik u borbi za drugo uzastopno finale bio bolji iz ogleda Argentine i Nizozemske.

Hrvatska senzacija

Utakmica? Dobru priliku Hrvatska je imala u 13. minuti. Juranović je povukao napad i dodao Pašaliću, a on je ubačajem pronašao Perišića. Imao je hrvatski krilni napadač brazilskog braniča ispred sebe te je pored njega pokušao gurnuti loptu u gol, ali otišlo je to pored vratnice.

Favorit Brazil je uglavnom prijetio preko lijeve strane, gdje su se Richarlison i Neymar pridruživali Viniciusu. Upravo su Vinicius i Richarlison odigrali brzu akciju u 20. minuti, no Gvardiol je na vrijeme utrčao i blokirao udarac Viniciusa. Drugih većih uzbuđenja nije bilo u prvih 45 minuta, u kojima je Hrvatska u potpunosti parirala Brazilu.

Realno, rreba reći da je Brazil u drugom poluvremenu bio mnogo opasnija momčad, ali Livaković je samo nizao obrane. Prvo je u 47. minuti spriječio da nespretna reakcija Gvardiola postane autogol, a minutu kasnije u obećavajućoj situaciji zaustavio je Viniciusa.

Brazil je nastavio dominirati. U 55. minuti Neymar je pobjegao po lijevoj strani, ali je opet naletio na Livakovića. Zatim se u 66. minuti Paqueti lopta sretno odbila na čisti zicer. Ipak, Livaković je još jednom na vrijeme istrčao i obranio. Imao je zatim Neymar novu priliku s lijeve strane deset minuta kasnije. Pogodite kako je završilo…









I onda drama! Prvi produžetak nije obilovao prilikama. Brazil je imao posjed, ali nije ga uspio konkretizirati. Sve do zadnjih sekundi. Prekrasnu akciju odigrali su Brazilci, Neymar je poslije dodavanja Paquete obišao Sosu i Livakovića i zakucao loptu pod gredu.

I onda scenarij, poznati…A zatim po tko zna koji put svih ovih godina – Hrvatska se vratila. Bacio je Dalić sve u napad, a Brazil se uglavnom disciplinirano držao u dvostrukom bloku. Ipak, u 117. minuti Brazilce je igra povukla prema naprijed, izgubili su loptu i Hrvatska je lansirala napad.

I onda je Majer uzeo ničiju loptu i glavom dodao Modriću, a on je proslijedio do Vlašića. Vlašić je povukao loptu i gurnuo je do Oršića, koji je imao ogroman prazan prostor ispred sebe na lijevoj strani. Odigrao je povratno dodavanje za čovjeka s kojim se najbolje razumije – Brunu Petkovića. Petković je iz prve opalio lijevom nogom, lopta je u bloku dirala Marquinhosa i tako matirala nemoćnog Alissona.









Drama na vrhuncu! Uslijedilo je izvođenje jedanaesteraca… Znamo da ondje ova Hrvatska ima iskustva više nego bilo koja druga momčad na ovom Svjetskom prvenstvu i to se još jednom pokazalo. Vlašić je pucao prvi i zabio, a zatim je na gol stao Dominik Livaković. Pročitao je prvog brazilskog izvođača Rodryga i donio prednost Hrvatskoj.

Nije bilo povratka za Brazilce! Hrvatska je više nije ispustila. Majer je iskopirao Vlašića i zabio po sredini. Sigurnim penalom odgovorio je Casemiro, a još sigurniji bio je Modrić. Problema s jedanaestercem nije imao ni Brazilac Fred, a ni Oršić. Marquinhos je morao zabiti da Brazil ostane u igri – ali nije. Pogodio je vratnicu i tu je bio kraj.

Stvar za povijest! Hrvatska je tako postala tek druga reprezentacija u povijesti koja je četiri puta izvodila jedanaesterce na Svjetskom prvenstvu i svaki put pobijedila. Dvaput je to učinila u Rusiji, dvaput u Kataru. Jedini koji se time još mogu pohvaliti su Nijemci.

Hrvatska je tako potvrdila da je svjetska sila, nogometna sila, kasnije će Vatreni završiti na novom postolju, nevjerojatan scenarij za zemlju od tri i kusur milijuna stanovnika…