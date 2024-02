Petković gura Dinamo, ali i sebe dovodi u nevolje: Brzi jezik mogao bi ga skupo stajati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Našem nogometu, kao bilo kojoj društvenoj djelatnosti, ne trebaju prijepori, svađe, neugodnosti, antagonizmi, pa i mržnja. A ono čemu svjedočimo nakon izjave bivšeg izbornika U-17 reprezentacije Roberta Jarnija (”navijati ću protiv Dinama za klub Betis u kojem sam tri godine igrao„), ali i istupa Dinamove perjanice Brune Petkovića („Jarni je klaun„) – situacija je koja se morala izbjeći.

Kako? Uistinu je nemoguće na javnoj sceni izbjeći traženje problema gdje ih i nema. Jarni nije učinio ništa strašno, bio je iskren i nefleksibilan. Ima on pravo navijati za Betis u kojem je igrao, ali to ne možda javno reći dok obnaša ulogu izbornika i pedagoga made reprezentacije, kao zaposlenik Hrvatskog nogometnog saveza.

Nekad doista nije primjereno govoriti što misliš i što osjećaj i tu napose leži odgovornost kod velikana hrvatskog nogometa, zauvijek, Roberta Jarnija. I nekako nam ga dođe i žao. On nije zaslužio takav progon, ali će ga morati istrpjeti. Zaista, morao je znati koju ulogu obnaša, kako je naše nogometno more uzburkano, te da nije zbog toga morao vjetrom pojačavati valove. Nije se snašao, eto… Ili ne razumije okolnosti pod kojima živi naš nogomet.

Petković je brzog jezika

Što zaključiti o Bruni Petkoviću. O tom nedvosmislenom nogometnom romantičaru, također brzog jezika. Njegova poruka Jarniju također je nepristojna, kolikogod je možda ima opravdavajuće elemente. I on je isto, navlas kao Robert Jarni, morao dobro promisliti i ugristi se za jezik prije nego što progovori. Dobaciti legendi, što je svakako Jarni, da je „klaun„ spada u domene elementarne nepristojnosti.

Ruku na srce, obojica su morala istupati mudrije, pametnije, čak i snishodljivije. Naš je nogomet opterećen teškim odnosima sjevera i juga. Ovaj događaj bjelodano nam potvrđuje koliko su tanke niti tog našeg zajedništva.

Baš smo žalosni, Na svjetskim smotrama Robert Jarni je rušio Njemačku, Bruno Petković Brazil. Oni su „braća po oružju„. Kao takvi, „brothers in arms„ morali su razmišljati o posljedicama svojih izjava. Što možemo, nakon svega, nego biti žalosni.

Treba li ga kazniti?

Treba li kazniti i Petkovića. Vjerojatno treba, nije u redu na nasilme uzvratiti nasiljem. Ali, nekako bi najradije da se nitko ne treba kazniti, da ova dvojica velikana sjednu za stol, stisnu si ruku i ispričaju se. Tako rade najveći ljudi i sportaši.









No, tako nešto njima se ne smije nametati. Oni moraju samo doći do te spoznaje. Na kraju, dozovilite nam jedan zaključak. Zar nije glupo nekoga uopće pitati za koga će navijati. To je praktički iznuđeno pitanje. Svatko te može slagati, ali je problem kada izrekne istinu.

Mi smo sami napravili problem ni od čega. A najviše od svega mogu naučiti i Robert Jarni i Bruno Petković. A koliko bi tek naučili kada bi međusobno porazgovarali, pa makar to bilo javno. Oni bi sve nas takvim svojim istupom naučili kako se treba ponašati nakon verbalnih delikata.