Petković će razmisliti o toj ponudi: Vatreni napadač nalazi se pred izazovom

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nenad Bjelica radi punom parom sa svojim novim klubom, no sigurno mu nije legao poraz od Hajduka 2:0, iako je riječ o prijateljskom ogledu.

“Ako pogledamo da su igrači prošli samo sedam dana treninga, da smo bez reprezentativaca, možemo reći da je bilo dobro”, rekao je Bjelica.

Nakon Mislava Oršića iz Southamptona želi dovesti i Brunu Petkovića iz Dinama.





Bjelica traži dosta igrača

“Da, s Petkovićem smo se sreli u hotelu, imali smo priliku popričati. Rekao nam je da bi mogao razmisliti o dolasku ako dođe do takve situacije. Njegovi razgovori s nama i naši s Dinamom moraju se privesti kraju da bi došlo do te suradnje, ali on nije jedini igrač na našem popisu. Ako Petkovića nema, ima puno kvalitetnih igrača koji ga mogu zamijeniti”, rekao je Bjelica i dodao:

“Možda će biti igrača koji će nas napustiti. Mogu reći da tražimo igrače u svakoj regiji, na svakoj poziciji. Nakon što oni odu, moramo popuniti praznine. Ako nam igrač ode, pokušat ćemo na najbolji mogući način ispuniti izostanak osobe koja odlazi.”

Petković ugovor s Dinamom ima još godinu dana i čini se da ga neće produljiti. Postavio je zahtjev, prema pisanju nekih medija, od 1.2 milijuna eura za godišnju plaću, ali nisu se dogovorili po tom pitanju. Dinamo za njega traži oko četiri milijuna eura odštete, a Turci su zasad ponudili najviše tri milijuna.

U svakom slučaju, ljeto je tek počelo, nije nemoguće i da padne dogovor…