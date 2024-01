Perkovac nakon iznenađenja: ‘Sami smo sebe šokirali i izgubili smo vrhunskog igrača’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nakon rapsodije protiv Španjolske (39:29) hrvatska rukometna reprezentacija dugo se mučila protiv Austrije. Iako su na papiru Austrijanci bili puno lakši suparnik, na kraju su namučili izabranike Gorana Perkovca koji nisu uspjeli stići do očekivane pobjede. Završilo je 28:28 iako je Hrvatska vodila 28:25. Dakle, Austrijanci su napravili seriju 3:0 i izborili za njih povijesni remi.

Nije u igri hrvatske reprezentacije funkcioniralo puno toga. U napadu smo bili brzopleti, na mahove smo radili tehničke pogreške, olako gubili lopte i uzimali nepotrebne šuteve, a obrana nije funkcionirala. Hrvatska je imala napad za pobjedu, ali udarac Luke Cindrića nije našao put do mreže.

Još jedna loša stvar osim remija za Hrvatsku je ozljeda Ivana Martinovića kojem je, čini se, nastradalo rame. Martinović je parket napustio u 47. minuti i više se nije vraćao, a u tim trenucima kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak.

Prva reakcija Perkovca

Prvi je pred kamere po završetku utakmice izašao izbornik hrvatske reprezentacije Goran Perkovac: “Mislim da nas nije Austrija šokirala, koliko mi sebe sami. Imali smo na početku 5:1, na kraju plus 3. Promašili smo jako puno zicera i tako je jako teško igrati. Mi smo bili problem samima sebi, ne Austrijanci.

“Danas nije išlo, u prvoj je utakmici bilo sve idealno. Trudili smo se i željeli, ali smo slabo pucali. Malo smo zakomplicirali, ali i dalje je sve u redu ako pobijedimo Rumunjsku. U napadu smo igrali prestatično, igrali previše lopti na pivota.”

Prokomentirao je i ozljedu Ivana Martinovića. Iako točno njegova težina ozljede nije poznata, čini se da bi nastavak turnira za njega mogao biti izgubljen. “Martinović? Mislim da je njegova ozljeda najveća šteta. Izgubili smo jednog vrhunskog igrača. Ali imaju problema i druge ekipe. Analizirat ćemo situaciju, pa ćemo vidjeti.”

Reakcije igrača

Nakon susreta oglasio se i Mario Šoštarić. Upitan je je li pražnjenje protiv Španjolske krivo za ovakav remi protiv Austrijanaca? “Ne, ne bih rekao. Igrali su odličnu obranu, prekidali naše akcije. Njihov golman je obranio jako važnu loptu na plus 3. Sada treba vidjeti što je s Martinovićem. Marta je odličan igrač, igrao je super, ali ne treba preuranjeno razmišljati. On će sigurno ako bude mogućnosti probati igrati. Obrana? Nije išlo, Austrija ima vanjske šutere, puno nam je igrača stvaralo probleme. Bili su raspoloženi i mislim da su zasluženo osvojili bod. Izdržali su i svaka im čast na tome. Sada treba pobijediti Rumunjsku u dva boda i da putujemo u Köln s dva boda.”

“Bila je to jako teška utakmica. Krenuli smo sjajno, imali smo 5:1…Nakon onog uragana protiv Španjolske smo se spustili na zemlju i možda je to dobro. Imali smo par napada da prelomimo utakmicu, vodili smo i tri gola razlike, ali to je rukomet. Čestitam Austrijancima”, izjavio je Duvnjak.