Perišić već odbacio štake: Popularni Vatreni već trenira, sjajna vijest za navijače Vatrenih

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nedavno smo vidjeli Ivana Perišića na štakama kako bodri Vatrene u Osijeku, a sad je već – odbacio iste. Mali početak na putu konačnog oporavka, ali navijače raduje…

Na Instagramu se pohvalio velikim napretkom. Nema sumnje da i njemu pomaže čuvena beogradska liječnica Marijana i da će učiniti sve da se Ivan što prije vrati.





Dakle, objavio je snimke kako hoda bez pomagala, te kako vježba u teretani svoju ozlijeđenu nogu.

Perišić je nezamjenjiv

Podsjećamo, Perišić se ozlijedio 20. rujna na treningu Tottenhama. Nekih desetak dana kasnije operirao je koljeno, a nakon toga se posvetio rehabilitaciji.

Računa se da bi se mogao vratiti nekih devet mjeseci od ozljede, no nije nemoguće da se to dogodi i ranije.

To je svakako veliki udarac za Dalića, jer se zna koliko je Perišić bitan igrač za Vatrene. Kako je i njegova zamjena Mislav Oršić van stroja, to je definitivno težak udarac za navijače Hrvatske. Uostalom, vidjelo se to u ogledima protiv Walesa i Turske.

Neki su mediji objavili da, kako Perišiću ističe ugovor sa Spursima na kraju ove sezone, da se sigurno vraća u Hajduk, a u kombinaciji ove ozljede, nikako nije nemoguće da razveseli navijače Hajduka realno – iduće sezone.

Podsjećamo, Perišić je u Tottenham došao iz Intera kao slobodan igrač u ljeto prošle godine. Od tada je za Spurse u 50 nastupa postigao 1 i namjestio 14 golova.

Četrdeset dana nakon ozljede Ivan je bez štaka, samo neka tako i nastavi.









