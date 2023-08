Perišić promijenio mišljenje, iznenadio Engleze: ‘Takav rasplet nismo očekivali’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ivan Perišić trebao bi napustiti Tottenham tijekom ljeta, tako su najavljivali engleski mediji, međutim, čini se da bi moglo doći i do drugačijeg scenarija.

Naime, čini se da je došlo do promjene na obje strane i da bi Hrvat mogao ostati u Londonu.

“Imam informaciju da Perišić stvarno vjeruje da bi mogao osvojiti nešto s Tottenhamom pod trenerom Postecoglouom. Postecoglou također želi Perišića u momčadi. Dao je to do znanja i svojom nedavnom izjavom.”, napisao je to novinar portala Football London Alasdair Gold, te dodaje:





‘Perišić je igrao jako dobro’

“Takav rasplet nismo očekivali, ali, Perišić je igrao odlično na pripremama”.

Početkom prijelaznog roka činilo se da će Ivan napustiti London, no situacija se izgleda mijenja.

“Ivan Perišić je igrao, i to jako dobro . Ima budućnost sa mnom i s klubom. Dugo sam pratio njegovu karijeru, on je apsolutni profesionalac, odlično se brine o sebi i imao je vrlo dobru predsezonu”, izjavio je Ange Postecoglou, trener Tottenhama prije tek nekoliko dana.

Svojevrsni preokret u situaciji oko priče Perišića i Spursa, čini se da će Hajduk još neko vrijeme pričekati.