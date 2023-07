Perišić daleko od Poljuda, osvanuo popis koji će razočarati navijače Hajduka

Radi se pritisak na Ivana da popusti i dođe u Hajduk, ali čini se da od tog posla neće biti ništa. Bar sudeći prema jednom popisu…

Popularni hrvatski reprezentativac odlazi u Australiju zajedno sa svojim Tottenhamom. Perišić se našao na popisu igrača Tottenhama koji su večeras otputovali na azijsko-pacifičku pripremnu turneju.

Spursi će pripremne utakmice igrati u Australiji protiv West Hama, u Tajlandu protiv Leicestera te u Singapuru protiv Lion City Sailorsa. Tako će novi trener londonske momčadi Ange Postecoglou svoju prvu utakmicu, doduše ne službenu, igrati upravu u svojoj domovini.

To da je Perišić među igračima koji su otputovali na ovu turneju ne znači da je dolazak u Hajduk propao, ali je jasno kako od tog eventualnog posla neće biti ništa barem još neko vrijeme.

The travelling squad for our pre-season Asia-Pacific Tour has been confirmed 🤝

Mate Pavić, svježi wimbledonski pobjednik u miksu, također vrši pritisak, ali koliko god bi navijači splitskog kluba voljeli da je on već sada dio momčadi Ivana Leke, jasno je da to neće ići lako.

No ako se klubovi dogovore, lako se on povuće s priprema i avionom zaputi na Poljud, ništa nije isključeno…

The 31 Spurs players on the plane to Australia, for the start of our pre-season tour:

Brandon Austin

Yves Bissouma

Ben Davies

Alfie Devine

Eric Dier

Pierre-Emile Hojbjerg

Harry Kane

Josh Keeley

Dejan Kulusevski

Giovani Lo Celso

James Maddison

Tanguy Ndombele

Ivan Perisic

Pedro… pic.twitter.com/EDQLVHRU4F

— Chris Cowlin (@ChrisCowlin) July 14, 2023