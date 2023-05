PARTIZAN I NAVIJAČI PRIREDILI SPEKTAKL, REAL SVE IZDRŽAO! Luka Dončić povukao sjajan potez, ovo je odjeknulo

Dan nakon tragedije s ljudskim žrtvama i ranjenima u pucnjavi u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u Beogradu je večeras u prvom planu bio sport, a velika europska priredba donijela je pobjedu košarkaša Reala protiv domaćeg Partizana i odlazak u odlučujuću petu utakmicu četvrtfinala Eurolige.

Real je u beogradskoj Štark Areni slavio s 85:78 i time došao do ukupnih 2-2 u pobjedama. Odlučujuća utakmica na rasporedu je sljedećeg tjedna, u srijedu u Madridu.

Bila je to posebno teška utakmica s obzirom na tragediju koja je pogodila Beograd. Navijači su u znak počasti preminulima bili u tišini tijekom prvog poluvremena, ali potom, u nastavku utakmice krenuo je pravi spektakl nakon što je počelo navijanje.

Gosti iz Madrida nosili su se s dosta pritiska nakon što su na završetku prve četvrtine vodili s 27:15. Partizan se vratio u drugoj četvrtini, a završnica utakmice bila je baš neizvjesna, s tribinama koje su se nadale završnom slavlju.

Ipak, na kraju utakmice veselio se Real koji je odgodio odluku za petu utakmicu.

U pobjedi Madriđana sudjelovao je i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je fotografiranjem s djecom u beogradskoj Areni izazvao pljesak domaćih navijača prije utakmice. Hezonja nije imao svoju pravu šutersku večer. Završio je s pet poena za 24 i pol minute na parketu, a šut iz igre bio mu je 2/7, s 1/4 za dvicu i 1/3 za tri poena. Ubilježio je i šest skokova.

Najefikasniji Realovi igrači bili su Adam Hanga i Walter Tavares s po 15 poena, a raspoložen je bio i Džanan Musa, veliki adut Madriđana iz BiH, koji se istaknuo s 14 poena i osam skokova. Beograđane je s 25 poena vodio Zach Leday.

U ovoj posebnoj večeri odjeknula je i jedna odluka koju je objavio bivši realovac, slovenska košarkaška zvijezda Luka Dončić. Otkrio je da će platiti sahranu djece koja su smrtno stradala u krvavom pohodu 14-godišnjaka s vatrenim oružjem u školi.

Obećao je i pomoć preživjelima koji se nose s psihološki teškim posljedicama tragedije koje su prošli, kako je prenio ESPN.

Luka Doncic will pay for the funeral services and grief counseling for classmates and staff after a mass shooting that killed eight children in Serbia, a spokesperson for the Luka Doncic Foundation told @wojespn. https://t.co/YQlrigc79V

— ESPN (@espn) May 4, 2023