PAOLO TRAMEZZANI JE KRALJ OPRAVDANJA: ‘Hajduk nije bio loš, za vikend imamo novu utakmicu’ (!?)

Autor: Andrija Kačić Karlin

Paolo Tramezzani, trener Hajduka nakon jedva 2-2 izvučenih protiv Slaven Belupa je puno pričao, a malo kazao…

“Bila je to teška utakmica i u prvom poluvremenu kada je na terenu bilo 11 na 11. Uspjeli smo doći do prednosti, a zatim smo pokušavali kontrolirati utakmicu. Nismo previše riskirali u defenzivnom dijelu u prvom dijelu, a onda sam imao osjećaj kada smo ostali s igračem manje, a oni su izjednačili, da igramo bolje nego kada smo bili 11 na 11. Napravili smo neke greške koje u prošlim utakmicama nismo radili. Pozitivno je što smo uspjeli u posljednjim sekundama stići do pogotka. Drago mi je radi momaka i načina na koji su reagirali danas. Mislim da smo ovu utakmicu igrali prije dva mjeseca ne bi uspjeli stići do boda”…

Opravdanja je bilo na sve strane;

“U početku smo bili dobri, a utakmica se promijenila u nekoliko minuta kada su nam zabili dva gola. Tada je nama bilo teško. Oni su se dobro zatvorili, a imali su i više vremena za pripremu. Mi igramo svako tri dana. Nije problem fizičko stanje, nego je nekad potrebno više vremena za mentalno osvježenje. Želim istaknuti karakter koji je momčad pokazala. Nastavljamo naš put, već za vikend nas čeka nova utakmica”.

Junak utakmice, iz redova Koprivničana Ivan Krstanović je rekao:









“Mislim da možemo biti zadovoljni s prikazanom igrom, ali jedino možemo žaliti za tri boda. Dominirali smo cijelo drugo poluvrijeme, ali to je nogomet, zato i je zanimljiv. Mislim da više mi možemo žaliti za tri boda. Svi mi govore da mi Hajduk dobro leži. Za svaku se utakmicu isto pripremim. Svaka mi je utakmica ista, ali tako ispada, da mi Hajduk najbolje leži. U svim klubovima gdje sam igrao, zabijao sam Hajduku. Nema tajne, samo trebam loptu. Hajduk? – Dosta dobro igraju, pogotovo je to bilo vidljivo u prvom poluvremenu dok su bili kompletni. Vidi se rad trenera Tramezzanija. Zadnji rezultati su pokazali da su u dobroj formi, ali mi smo znali kako protiv njih, žao mi je što nismo osvojili cijeli plijen, zaslužili smo”!