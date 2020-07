Pao zastor na sezonu na Otoku: Solskjaer i Manchester United se vratili u Ligu prvaka!

Autor: N.M/Dnevno

Odigrano je posljednje 38. kolo engleskog nogometnog prvenstva. Sve nepoznanice su otklonjene i rješene. Manchester United i Chelsea posljednja su dva sudionika Lige prvaka kao trećeplasirana, odnosno četvrtoplasirana momčad. Petoplasirani Leicester i šestoplasirani Tottenham, koji je remizirao u gostima kod Crystal Palacea (1:1) idu u Europsku ligu.

Premierligu napušta Watford, prošlogodišnji finalist FA Cupa koji će iduće godine igrati Championship zajedno sa Bournemouthom i još od ranije Norwich Cityem. Spas u zadnji čas ostvarila je Aston Villa.

Leicester i Manchester United u posljednjem su kolu izravno odlučivali o Ligi prvaka, sreća se na kraju osmjehnula Manchester Unitedu koji je odnio sva tri boda iz Leicestera iako bi United i s bodom osigurao Ligu prvaka.

Manchester United s 2:0 golovima Brune Fernandesa s bijele točke iz 71. minute, i Jessea Lingarda u sedmoj minuti sudačke nadoknade. Chelsea ja na svom Stamford Bridgeu na domaćem terenu pobijedio Wolverhampton s 2:0 golovima Masona Mounta i Oliviera Girouda u prvom poluvremenu. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić bio je u početnoj postavi ‘plavih’ i igrao je do 85. minute.

Nogometaši Aston Ville su remijem 1-1 na gostovanju kod West Hama i pobjedom Arsenala 3-2 protiv Watforda osigurali opstanak u engleskoj Premier ligi,

Borba za opstanak je učinjena manje dramatičnom, jer je Arsenal već nakon 33 minute vodio 3-0 na Emiratesu protiv Watforda pogocima Pierre-Emericka Aubameyanga (5-11m, 33) i Tierneyja (24). Watford je do poluvremena smanjio zaostatak iz kaznenog udarca koji je realizirao Deeney (43-11m), a Webeck (66) je donio nadu gostima u preokret vrijedan ostanka u Premier ligi. No, on se nije dogodio.

Aston Villa je u 84. minuti povela pogotkom Graelisha na Olimpijskom stadionu u Londonu, a već u 85. minuti je Jarmolenko izjednačio, kad se lopta nakon njegovog udarca odbila od Graelisha i u čudnom luku prešla preko vratara gostiju Pepea Reine. No, i tih 1-1 bilo je dovoljno nekadašnjem europskom prvaku za ostanak u eliti.

Eventualni poraz Aston Ville u Premier ligi bi ostavio Bournemouth, koji je sa 3-1 slavio kod neambicioznog Evertona. Ipak, s bodom manje od Ville Bournemouth je osvojio 18. mjesto i time sebe gurnuo u Championship.

Prvak Liverpool je sa 3-1 slavio u Newcastleu i završio sezonu sa 99 bodova, a doprvak Manchester City je na oproštaju Davida Silve pobijedio zadnji Norwich sa 5-0 i ukupno postigao 102 pogotka u 38 utakmica.

Vratar ‘građana’ Ederson je po 16. put ove sezone sačuvao svoju mrežu i time zaradio nagradu “Zlatne rukavice” za najboljeg vratara u Premier ligi, dok je napadač Leicestera Jamie Vardy ostao “Zlatna kopačka” sa 23 gola, iako mu je Aubameyang zaprijetio i s dva pogotka došao do brojke od 22 postignuta gola u sezoni.